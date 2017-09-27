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05:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

РБК: новым губернатором Красноярского края станет Михаил Котюков

Об отставке Виктора Толоконского станет известно в ближайшее время.

Губернатор Виктор Толоконский все-таки покинет свою должность в ближайшее время. Основным кандидатом на пост главы региона является руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, на место Толоконского рассматриваются первый замминистра энергетики Алексей Текслер, замглавы Минфина Андрей Иванов и депутат Госдумы Юрий Швыткин. Источник РБК отмечает, что регион также могут возглавить бывший губернатор Таймыра Олег Бударгин и премьер-министр Красноярского края Виктор Томенко. РИА «Новости» добавляет, что новым главой региона может стать руководитель «Оборонпрома» Сергей Сокол.

По данным источника, в понедельник Виктор Толоконский не стал проводить традиционное совещание в администрации, чего не было уже давно. Также губернатор отменил две командировки в Норильск и Китай.

Ранее сообщалось, что Толоконский уже написал заявление об отставке. При этом позже пресс-служба правительства опровергла информацию, заявив, что глава региона находится на своем рабочем месте.

Основной кандидат на пост губернатора Михаил Котюков родился 21 декабря 1976 года в Красноярске. В 1999 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит». С 1997 года работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края экономистом, затем начальником отдела. После этого Котюков трудился в департаменте финансов на различных должностях, а в 2008 году возглавил структуру, будучи вице-губернатором в команде Александра Хлопонина.

В апреле 2010 года Михаил Котюков возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина РФ. В 2012 году назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова. С 2013 года Котюков возглавляет Федеральное агентство научных организаций.

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