РБК: новым губернатором Красноярского края станет Михаил Котюков
Об отставке Виктора Толоконского станет известно в ближайшее время.
Об отставке Виктора Толоконского станет известно в ближайшее время.
Губернатор Виктор Толоконский
Кроме того, на место Толоконского рассматриваются первый замминистра энергетики Алексей Текслер, замглавы Минфина Андрей Иванов и депутат Госдумы Юрий Швыткин. Источник РБК отмечает, что регион также могут возглавить бывший губернатор Таймыра Олег Бударгин и
По данным источника, в понедельник Виктор Толоконский не стал проводить традиционное совещание в администрации, чего не было уже давно. Также губернатор отменил две командировки в Норильск и Китай.
Основной кандидат на пост губернатора Михаил Котюков родился 21 декабря 1976 года в Красноярске. В 1999 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит». С 1997 года работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края экономистом, затем начальником отдела. После этого Котюков трудился в департаменте финансов на различных должностях, а в 2008 году возглавил структуру, будучи
В апреле 2010 года Михаил Котюков возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина РФ. В 2012 году назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова. С 2013 года Котюков возглавляет Федеральное агентство научных организаций.