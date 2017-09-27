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07:20 (мск), источник: ЕАН

Свердловский Уставный суд решит судьбу мэрских выборов

Уставный суд Свердловской области сегодня в 10:00 начнет рассмотрение иска жителей Дегтярска Перкова и Трофимова о соответствии Уставу региона закона о выборах мэров по конкурсу.

Норма прописана в статье 5 закона «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

На данный момент, напомним, прямые выборы мэра сохраняются только в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Также глав избирают жители сельских территорий.

Жители Дегтярска полагают, что такая система избрания глав территорий не соответствует действующему законодательству.

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