Свердловский Уставный суд решит судьбу мэрских выборов
Уставный суд Свердловской области сегодня в 10:00 начнет рассмотрение иска жителей Дегтярска Перкова и Трофимова о соответствии Уставу региона закона о выборах мэров по конкурсу.
Уставный суд Свердловской области сегодня в 10:00 начнет рассмотрение иска жителей Дегтярска Перкова и Трофимова о соответствии Уставу региона закона о выборах мэров по конкурсу.
Норма прописана в статье 5 закона «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
На данный момент, напомним, прямые выборы мэра сохраняются только в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Также глав избирают жители сельских территорий.
Жители Дегтярска полагают, что такая система избрания глав территорий не соответствует действующему законодательству.