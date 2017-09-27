Бывший пермский чиновник Алексей Фролов возглавил Россотрудничество
Бывший при Викторе Басаргине главой администрации пермского губернатора Алексей Фролов стал врио руководителя Россотрудничества, сообщает
Бывший при Викторе Басаргине главой администрации пермского губернатора Алексей Фролов стал врио руководителя Россотрудничества, сообщает
Место руководителя организации стало вакантным после ухода ее главы Любови Глебовой в Совет Федерации. Она стала сенатором от Удмуртии.
Фролов пришел в Россотрудничество два года назад на должность заместителя руководителя.
Напомним, Россотрудничество — структура МИД. Официальное название ведомства — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.