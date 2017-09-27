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07:04 (мск), источник: ЕАН

Бывший пермский чиновник Алексей Фролов возглавил Россотрудничество

Бывший при Викторе Басаргине главой администрации пермского губернатора Алексей Фролов стал врио руководителя Россотрудничества, сообщает пресс-служба ведомства.

Место руководителя организации стало вакантным после ухода ее главы Любови Глебовой в Совет Федерации. Она стала сенатором от Удмуртии.

Фролов пришел в Россотрудничество два года назад на должность заместителя руководителя.

Напомним, Россотрудничество — структура МИД. Официальное название ведомства — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

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