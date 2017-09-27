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06:56 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирской области начались масштабные учения РВСН

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Масштабные командно-штабные учения РВСН начались в Новосибирской области, в них принимают участие более 4 тысяч военных, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Источник: РИА Новости

«В РВСН начались масштабные командно-штабные учения с Новосибирским ракетным соединением, в которых будут задействованы более 4 тысяч военнослужащих и около 400 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ракетчикам предстоит выводить из пунктов постоянной дислокации боевые ракетные комплексы и воинские части обеспечения, бороться с условными диверсантами и противостоять ударам средств воздушного нападения, проводить условные пуски ракет.

В учениях на новом уровне будут также отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов.

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