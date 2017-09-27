В Новосибирской области начались масштабные учения РВСН
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Масштабные
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Масштабные
«В РВСН начались масштабные
Ракетчикам предстоит выводить из пунктов постоянной дислокации боевые ракетные комплексы и воинские части обеспечения, бороться с условными диверсантами и противостоять ударам средств воздушного нападения, проводить условные пуски ракет.
В учениях на новом уровне будут также отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН