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07:20 (мск), источник: Tengrinews

С бывшим премьер-министром Узакбаем Карамановым прощаются в Алматы

В Алматы в театре имени Мухтара Ауэзова проходит прощание с Узакбаем Карамановым, который в 1989 году занимал должность председателя Совета министров Казахской ССР, а в 1990 — премьер-министра Казахской ССР, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Проводить в последний путь государственного деятеля собрались значительное количество представителей общественности. Его кончину назвали большим ударом.

«Где бы он ни работал, он проявил себя с положительной стороны. Недавно мы отмечали его юбилей 80-лет. Прекрасно выглядел. Внезапно произошло это. Для нас для всех это удар», — сказал бывший заместитель Председателя Совета Министров Казахской ССР Султан Джиенбаев.

Султан Джиенбаев Об уходе Узакбая Караманова из жизни стало известно 25 сентября 2017 года. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования его родным и близким.

«Узакбай Караманович всю свою жизнь трудился во имя народа и процветания родной земли. Благодаря своим прекрасным организационным способностям и авторитету в обществе он занимал многие высокие государственные должности и всегда с честью выполнял все возложенные на него обязанности», — говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев отметил, что казахстанцы не забудут его имя и заслуги перед страной. Узакбай Караманов трудовой путь начал в должности прораба Шубар-Кудунской автобазы Актюбинского облавтотреста.

В разные годы работал директором комбината строительных материалов и конструкций треста «Алмаатапромстрой», в 1980 году стал заместителем министра легкой промышленности Казахской ССР, затем первым замом министра строительства предприятий тяжелой индустрии Казахской ССР, позже он был назначен первым заместителем министра строительства Казахской ССР.

В 1989 году Караманов стал председателем совета министров Казахской ССР, а в 1990 году был назначен премьер-министром Казахской ССР.

Узакбай Караманов являлся президентом Международного фонда спасения Арала, также он избирался в Мажилис (Парламент) Казахстана, был основателем союза строителей Казахстана. Узакбай Караманов ушел из жизни в возрасте 80-ти лет.

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