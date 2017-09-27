В бюджет Перми на 2017−2019 годы внесли изменения

Так, в текущем году произойдет перераспределение бюджетных средств на предоставление 38 млн рублей субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом. Также за счет перераспределения в 2017 году будут увеличены расходы на приобретение маневренного жилого фонда в сумме 102 млн рублей.



«За счет перераспределения мы поддерживаем наш электротранспорт, это приоритет для пермских властей. Кроме того, мы расширяем маневренный фонд, планируем купить порядка 90 жилых помещений. Продолжается и работа с бюджетом следующего года. На минувшей неделе депутаты активно участвовали в анализе проектов муниципальных программ. Есть ряд вопросов и замечаний, которые должны быть устранены. Вместе с Контрольно-счетной палатой внимательно отслеживаем этот процесс», — подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



Также предусмотрено выделение дополнительного финансирования на устройство новогодней иллюминации на улицах Перми.