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08:16 (мск), источник: Новости Перми

В бюджет Перми на 2017−2019 годы внесли изменения

Поправки предусматривают перераспределение в 2017 году бюджетных средств, в частности на покупку жилья для маневренного фонда и субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров городским электротранспортом.

На прошедшем пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Так, в текущем году произойдет перераспределение бюджетных средств на предоставление 38 млн рублей субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом. Также за счет перераспределения в 2017 году будут увеличены расходы на приобретение маневренного жилого фонда в сумме 102 млн рублей.

«За счет перераспределения мы поддерживаем наш электротранспорт, это приоритет для пермских властей. Кроме того, мы расширяем маневренный фонд, планируем купить порядка 90 жилых помещений. Продолжается и работа с бюджетом следующего года. На минувшей неделе депутаты активно участвовали в анализе проектов муниципальных программ. Есть ряд вопросов и замечаний, которые должны быть устранены. Вместе с Контрольно-счетной палатой внимательно отслеживаем этот процесс», — подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Также предусмотрено выделение дополнительного финансирования на устройство новогодней иллюминации на улицах Перми.

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