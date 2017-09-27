Вторая жизнь ЭКСПО: в МОН РК рассказали о создании нового образовательного ресурса

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С 10 июня по 10 сентября в Астане прошла Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 «Энергия будущего». Как известно, после закрытия выставки, её объекты не будут простаивать — вся инфраструктура будет активно использоваться.

Как отметил в ходе церемонии закрытия ЭКСПО президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, завершение выставки станет началом запуска нескольких новых масштабных проектов. За эти три месяца мероприятие посетило более 3 миллионов 860 тысяч человек. Среди них было свыше 110 высокопоставленных гостей, среди которых 19 глав государств, 16 премьер-министров, 11 руководителей парламентов и их заместителей. Большой интерес к выставке проявили и казахстанские министерства, ведомства, научные институты и вузы.

Портал Zakon.kz поинтересовался у Министерства образовании и науки РК, что заинтересовало представителей ведомства на выставке, как ЭКСПО повлияло на казахстанское научное сообщество и в каком направлении наши ученые смогут развиваться дальше, какие технологии разрабатывать и внедрять в Казахстане после завершения выставки.

По данным МОН РК, Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетили представители 53 подведомственных организаций министерства. Объектами изучения стали выставочные экспозиции всех стран, являющихся лидерами мировой научной и внедренческой деятельности в области возобновляемой и ядерной энергетики.

По итогам работы группы подписаны 9 меморандумов. Также вузами и НИИ проведено более 90 встреч и переговоров. Рядом вузов достигнуты договоренности о проведении совместных научных исследований по вопросам разработки новых технологий по возобновляемым источникам энергии. Например, КазНУ им. аль-Фараби достигнута договоренность с корейскими партнерами по разработке системы энергосбережения, ЕНУ имени Гумилева с партнерами из Венгрии, Чехии и Польши по трансферу технологий в области генерации электрической энергии.

Проведены переговоры о начале совместных разработок со стартапами Франции, Японии, США. Так, Актюбинский государственный университет достиг договоренности о заключении меморандумов о сотрудничестве с представителями КНР по разработке моделей с использованием 3D-технологий.

Группой ученых и экспертов подведомственных организаций МОН (Национальный центр биотехнологий, АО «Фонд науки», Национальная академия образования им. Алтынсарина) проведено изучение и анализ выставочных объектов «Астана ЭКСПО-2017» на предмет их использования в научной образовательной сферах нашей страны.

Объектами изучения данной рабочей группы были выставочные экспозиции ЭКСПО Японии, Кореи, Швейцарии, Финляндии, Израиля, которые являются лидерами мировой научной и внедренческой деятельности в области возобновляемой и ядерной энергетики.

В рамках дальнейшего использования материалов ЭКСПО-2017 в образовательном процессе учебных заведений, предусматривается создание единого цифрового образовательного ресурса по научным материалам выставки. Контент будет размещен на доступных образовательных платформах.

Образовательный ресурс предоставит равные возможности сельским школьникам в изучении и приобщении к науке и научным исследованиям.