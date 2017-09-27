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Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
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15:59 (мск), источник: BFM.ru

Одинаковы с лица: новые губернаторы с Приволжья похожи даже внешне

В Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.

В двух российских регионах назначили новых руководителей. Оба молодые технократы — Глеб Никитин в Нижегородской области и Дмитрий Азаров в Самарской. Они пришли вместо губернаторов, которые известны всей стране, — это Валерий Шанцев и Николай Меркушкин.

Они могли бы сойти за братьев-близнецов. Серьезные, не старые, люди в очках. Одинаковый цвет волос и одинаковые прически с пробором. Лица тоже похожи. По соцсетям разошлась фотография двух новых врио губернаторов в одном ракурсе за столом. Не сразу определишь, кто из них кто.

Источник: РИА "Новости"

Глеб Никитин до назначения в Нижегородской области работал в Минпромторге и занимался предприятиями Ростеха, о чем сам Ростех в свое время упоминал на официальном сайте. А до этого Никитин трудился в Росимуществе. В прошлом году после ухода Ольги Дергуновой, «Коммерсантъ» называл Никитина одним из претендентов на пост главы агентства, отмечая его близость к директору «Роснефти» Игорю Сечину.

Источник: РИА "Новости"

Новый руководитель Самарской области Дмитрий Азаров — местный. Родился в Куйбышеве и дослужился до мэра Самары, откуда ушел в Совет Федерации. Уже забылось, но родной город три года назад он покидал на фоне коррупционных скандалов и провала дорожного строительства. О схожести и различиях новых руководителей рассуждает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

Азаров — безусловно, в первую очередь, политик, а уже во вторую — опытный управленец и хозяйственник. Также ставить их вместе на одну доску, наверное, нельзя, тут общее — только возраст и внешность, но, я думаю, что Самаре в первую очередь нужен свой губернатор, самарский. И тот, и другой умеют дружить с сильными мира сего, и у того, и у другого хорошие отношения с Ростехом.
Константин Калачев
руководитель «Политической экспертной группы»

Оба молодых технократа сменили губернаторов, известных всей стране. Валерий Павлинович Шанцев — старожил российской политики, да и советской тоже — в КПСС он вступил еще в 1970-х годах. Шесть лет проработал вице-мэром Москвы, считался преемником Лужкова. Но в середине нулевых его перевели в Нижегородскую область, где он пробыл в два раза дольше, чем в столичной мэрии. Сейчас он заявил, что уйдет либо в Совет Федерации, либо в какую-нибудь госкорпорацию. Шанцева называют крепким хозяйственником, но он в возрасте, а в губернаторском корпусе — тренд на омоложение.

Николай Меркушкин теперь указом президента будет взаимодействовать с Конгрессом финно-угорских народов. Он заслужил народное внимание низкими рейтингами и своим красноречием. И в Новгороде, и в Самаре пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Обычно в Кремле руководствовались принципом про коней и переправу. Здесь решили рискнуть, замечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Начали с двух узнаваемых территорий для того, чтобы придать наибольшую резонансность, потому что и Шансов, и Меркушкин, я думаю, входили в десятку наиболее узнаваемых губернаторов федеральной аудитории. Поэтому стоит, конечно, изучить некоторые риски, связанные с ЧМ по футболу и с подготовкой и проведением президентских выборов, но откладывать еще на год, в российских реалиях сложно, потому что администрации нужно показать свои возможности здесь и сейчас, поэтому на риск и решили пойти.
Михаил Виноградов
президент фонда «Петербургская политика»
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В преемники Шанцева изначально прочили не только Глеба Никитина, но и Кирилла Комарова. Он один из топ-менеджеров Росатома, где долгие годы проработал нынешний первый замглавы администрации президента, куратор внутренней политики Сергей Кириенко. Для него лично оба региона близки. Он когда-то был полпредом в Приволжском округе, куда входят и Нижний, и Самара. А в Горьком и вовсе закончил институт и работал в городе до перехода в правительство.

Как пишет РБК, решение о назначении нового руководителя в Нижегородской области не могли принять без учета мнения Кириенко. В то же время BBC со ссылкой на источники сообщает, что он не смог пролоббировать своего кандидата, и победу одержал Ростех. Для госкорпорации это тоже ключевые регионы, особенно Самарская область. Там сейчас, правда, об этом не особо задумываются.

В Самаре, как рассказывают местные жители, продолжается эйфория. Когда стало известно об отставке непопулярного Меркушкина, машины на улицах гудели, а в ресторанах не хватало мест. Реакция, как будто сборная по футболу стала чемпионом.

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