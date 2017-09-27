Депутатам Горсовета Омска раздали мандаты

Напомним, что эту торжественное мероприятие перенесли на несколько дней из-за того, что два ключевых новоизбранных депутата городского парламента не оставили свои прежние должности. В частности, глава МЧС Владимир Корбут официально еще не уволен. Равно как и секретарь омских единороссов Юрий Тетянников до понедельника, 25 сентября работал еще и вице-мэром.