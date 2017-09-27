Депутатам Горсовета Омска раздали мандаты
Долгожданные корочки получили 40 парламентариев.
Долгожданные корочки получили 40 парламентариев.
Сегодня, 27 сентября, первое заседание нового созыва Горсовета Омска стартовало с процедуры вручения мандатов.
Напомним, что эту торжественное мероприятие перенесли на несколько дней
Как рассказала сегодня замруководителя городской избирательной комиссии Елена Карелкина, выборы депутатов прошли по закону. На участки пришли 21,7 процента избирателей. По ее словам, 25 сентября горизбирком утвердил решение об избрании 40 парламентариев.
После чего удостоверения получили одномандатники: Иван Федин, Дмитрий Сахань, Алексей Сокин, Аркадий Лунев, Ринат Карымов, Алексей Провозин, Алексей Саяпин, Александр Мураховский, Светлана Студеникина, Андрей Ткачук, Виталий Путинцев, Лариса Горностаева и другие.
Затем раздали «корочки» списочникам: единороссам Юрию Тетянникову, Андрею Никитину, Владимиру Корбуту, Максиму Астафьеву, Дмитрию Лицкевичу, Юрию Федотову, Юрию Филатову, Антону Ремневу, Инне Гомолко; Дмитрию Горбунову, Светлане Ивченко, Кириллу Курятникову, Наталье Поршневой, Сергею Жукову, Михаилу Федотову;