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09:00 (мск), источник: АиФ Самара

Дмитрий Азаров: «Принципы работы — уважение, справедливость, открытость»

Во вторник, 26 сентября, после завершения церемонии официального представления в должности врио губернатора, Михаил Бабич и Дмитрий Азаров ответили на вопросы журналистов федеральных и региональных средств массовой информации, сообщает правительство Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

Полпред пояснил, что в России проводится системная ротация губернаторского корпуса. «В этом нет ничего сверхъестественного. Приходит время, и люди переходят с одной должности на другую. Их опыт, их таланты востребованы в других направлениях, соответственно приходят молодые, востребованные управленцы, которые должны продолжить то, что сделано, развивать позитивные тенденции, которые заложены предыдущими руководителями», — сказал Михаил Бабич. Он подчеркнул, что Самарская область — особый регион на карте страны. «Руководить таким регионом — особая честь, особое доверие. Решение о назначении Дмитрия Игоревича соответствует тем задачам, которые поставлены перед областью. Он самарский человек, он здесь вырос, многое знает о регионе. Самарской области в данном случае повезло: пришел земляк, который будет трудиться на благо самарцев, региона и страны», — отметил полпред.

Дмитрий Азаров рассказал журналистам о своих первых шагах на новом посту. «Первые шаги предопределены теми задачами, которые поставил президент, и тем доверием, которое он оказал нашему региону», — сказал врио губернатора. Он подчеркнул, что региональные власти никогда не допустят дисбаланса в своей работе.

«Принципы работы определены президентом страны. Я напомню, что в послании главы государства буквально красной нитью прошли три основных понятия. Уважение — мы должны уважать труд наших земляков и предыдущих поколений, всех кто создал процветающую, мощную Самарскую область, кто создал ее славу. Справедливость — еще один принцип, который президент проводит в своей политике и мы должны воплощать этот принцип в полной мере на территории Самарской области. Открытость — открытость власти, открытое обсуждение проблем, открытое обсуждение целей и задач, и выработка оптимальных решений совместно с людьми», — особо подчеркнул Дмитрий Азаров.

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