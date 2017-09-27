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08:28 (мск), источник: ЕАН

Вопрос с изгнанием депутатов-списочников из думы Екатеринбурга решен

Власти Екатеринбурга попросили у области 100 млн рублей дополнительно в 2018 году на организацию выборов депутатов гордумы.

Требование было озвучено на согласительной комиссии по формированию бюджета в минфине. «В связи с изменением системы голосования и увеличением количества одномандатников вырастет количество избирательных комиссий», — пояснил член комиссии, депутат Заксо Вячеслав Вегнер.

Отметим, ранее сам Вегнер вносил в региональный парламент законопроект, предполагающий возможность отмены смешанной системы выборов в думу уральской столицы, однако затем отозвал его. Депутат пояснил, что хочет доработать инициативу.

В нынешнем созыве думе работает 18 одномандатников и столько же списочников. В новом созыве депутатов, избранных по партийным спискам, может совсем не оказаться.

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