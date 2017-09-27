Хлебом и солью встретили премьер-министра Белоруссии в Новосибирске

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Встреча в формате «один на один» состоялась в резиденции губернатора. Стороны отметили необходимость укрепления и расширения взаимовыгодных отношений в различных сферах сотрудничества: промышленной, научно-технической, гуманитарной, образовательной и так далее.

Андрей Кобяков, приветствуя главу региона, заявил, что Минск заинтересован в расширении торгово-экономических, научных и культурных связей с регионами Сибири и Дальнего Востока.

Владимир Городецкий, в свою очередь, подчеркнул: Республика Беларусь была и остается для Новосибирской области одним из самых надежных и перспективных внешних партнеров. Губернатор напомнил об успешной сборке белорусских трамваев на базе новосибирского депо, поставке в регион белорусской сельскохозяйственной техники и бытовой электроники.