Хлебом и солью встретили премьер-министра Белоруссии в Новосибирске
Белорусская делегация во главе с
Белорусская делегация во главе с
Встреча в формате «один на один» состоялась в резиденции губернатора. Стороны отметили необходимость укрепления и расширения взаимовыгодных отношений в различных сферах сотрудничества: промышленной,
Андрей Кобяков, приветствуя главу региона, заявил, что Минск заинтересован в расширении
Владимир Городецкий, в свою очередь, подчеркнул: Республика Беларусь была и остается для Новосибирской области одним из самых надежных и перспективных внешних партнеров. Губернатор напомнил об успешной сборке белорусских трамваев на базе новосибирского депо, поставке в регион белорусской сельскохозяйственной техники и бытовой электроники.
27 сентября члены белорусской делегации посетят ряд новосибирских предприятий. Затем состоится расширенная встреча членов регионального правительства с белорусской делегацией. Также запланировано подписание соглашения о стратегическом партнерстве между ООО «Сибэлектропривод» и управляющей компанией холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг».