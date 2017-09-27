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08:34 (мск), источник: СуперОмск

На пост спикера омского горсовета претендуют трое депутатов

Новоизбранные депутаты омского горсовета приступили к процедуре выбора председателя — всего на пост спикера претендуют трое. Кандидатуры были озвучены на пленарном заседании.

Лидер омского отделения «Единой России» озвучил кандидатуру от партии, которая была утверждена накануне на партийной конференции — это ожидаемо Владимир Корбут, первый в списке ЕР. Коммунист Дмитрий Горбунов выдвинул сопартийца Михаила Федотова, который является старейшим депутатом шестого созыва и временно ведет заседание, а представитель ЛДПР Алексей Ложкин назвал свою фамилию.

После этого председатель опросил выдвиженцев, получив их согласие на участие в процедуре избрания, в том числе и себя, и Алексея Ложкина, который является самовыдвиженцем.

После этого депутаты приступили к утверждению состава счетной комиссии.

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