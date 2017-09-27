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08:44 (мск), источник: Om1.ru

Подравшихся депутатов Омского горсовета чуть не посадили рядом на заседании

Конфуз произошел из-за того, что их фамилии на буквы «К» и «И» находятся рядом в алфавите. Но, побоявшись новой драки, персонал горсовета быстро решил бюрократическую проблему.

Первое заседание Омского городского совета VI созыва началось сегодня, 27 сентября 2017 года, с небольшого конфуза. Рассаживая депутатов в первый раз, сотрудники аппарата поставили таблички народных избранников Ивана Ивченко и Владимира Казанина на один стол. Так получилось из-за того, что депутатов рассаживали в алфавитном порядке, а их фамилии начинаются с букв, находящихся рядом.

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Но, спрогнозировав последствия, персонал быстро переставил куверты, поменяв молодого коммуниста Ивченко с матерью Светланой Ивченко, также избравшейся в Горсовет от КПРФ, а Казанина с депутатом Александром Калякиным. По счастливой случайности, фамилия главного инженера ОАО ПО «Иртыш» также начиналась с буквы «К».

Напомним, что два дня назад, 25 сентября, избранные, но пока не получившие мандатов, депутаты Омского городского совета неожиданно столкнулись в отделе кадров парламента, где они узнавали о порядке проведения заседаний и предоставления документов. Пришедший ранее коммунист Иван Ивченко сделал замечание представителю «Коммунистов России» Казанину, не снявшему верхнюю одежду, в результате перепалка между коммунистом и неокоммунистом переросла в потасовку, в ходе которой телевизионщик Казанин отмахивался от политического конкурента Уставом города Омска.

В ходе конфликта у Ивченко оказалось поцарапанным лицо, однако заявлений в полицию представители КПРФ не подавали.

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