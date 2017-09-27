Губернатор Виктор Назаров побывал в Оконешниковском районе

Также глава региона побывал в спорткомплексе райцентра и новом кинозале, который совсем скоро должен открыться.



Цифровой проектор, 3D оборудование, новый экран. Все необходимое для запуска кинотеатра есть. Уже в ноябре здесь появится современный зал на 250 мест. Аншлаги гарантированы. Желающих увидеть кино на большом экране в районе немало.



Спорт в районе любят не меньше, чем кино. Потому стадион «Юбилейный» и прилегающий к нему комплекс никогда не пустует. Здесь занимаются около 800 детей. Сейчас идет ремонт манежа для легкоатлетов. Правительство Омской области выделит почти 1,5 миллиона рублей на приобретение бегового покрытия и тренажеров. Также на стадионе занимается команда по лапте. В этом году она в шестой раз подряд стала чемпионом областной олимпиады «Королева спорта». А еще взяла Кубок России.





Одной из ключевых тем рабочей поездки главы региона Виктора Назарова стала реализация программы «Комфортная среда». В планах не только ремонт дорог и реконструкция аллей. Но и создание парков и зон отдыха, строительство игровых и спортивных площадок. А также расширение территории центра традиционной культуры.



Также губернатор Омской области посетил многофункциональный центр. Здесь предоставляется 188 видов госуслуг. А в завершении рабочей поездки провел традиционный прием граждан.