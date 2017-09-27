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08:46 (мск), источник: Вести - Омск

Губернатор Виктор Назаров побывал в Оконешниковском районе

Губернатор Виктор Назаров сегодня побывал в Оконешниковском районе, где главной темой стала реализация программы «Комфортная городская среда», в рамках которой в каждом районе области идёт ремонт дорог, благоустройство территорий и строительство зон отдыха.

Источник: РИА "Новости"

Также глава региона побывал в спорткомплексе райцентра и новом кинозале, который совсем скоро должен открыться.

Цифровой проектор, 3D оборудование, новый экран. Все необходимое для запуска кинотеатра есть. Уже в ноябре здесь появится современный зал на 250 мест. Аншлаги гарантированы. Желающих увидеть кино на большом экране в районе немало.

Спорт в районе любят не меньше, чем кино. Потому стадион «Юбилейный» и прилегающий к нему комплекс никогда не пустует. Здесь занимаются около 800 детей. Сейчас идет ремонт манежа для легкоатлетов. Правительство Омской области выделит почти 1,5 миллиона рублей на приобретение бегового покрытия и тренажеров. Также на стадионе занимается команда по лапте. В этом году она в шестой раз подряд стала чемпионом областной олимпиады «Королева спорта». А еще взяла Кубок России.


Одной из ключевых тем рабочей поездки главы региона Виктора Назарова стала реализация программы «Комфортная среда». В планах не только ремонт дорог и реконструкция аллей. Но и создание парков и зон отдыха, строительство игровых и спортивных площадок. А также расширение территории центра традиционной культуры.

Также губернатор Омской области посетил многофункциональный центр. Здесь предоставляется 188 видов госуслуг. А в завершении рабочей поездки провел традиционный прием граждан.

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