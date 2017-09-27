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12:24 (мск), источник: АиФ Самара

Глава Октябрьска оштрафован за неисполнение требований прокурора

Штраф на главу города наложен за нарушение законодательства при предоставлении земельных участков многодетным семьям.

Источник: РИА "Новости"

В ходе проведённой прокурорской Октябрьска проверки установлено, что органом местного самоуправления в нарушение требований земельного и градостроительного законодательства не обеспечено подведение инженерных коммуникаций к 111 земельным участкам, сформированным для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, сообщает надзорное ведомство.

По данному факту городская прокуратура внесла главе Октябрьска представление, однако конкретных мер по устранение нарушений закона, органом местного самоуправления принято не было.

За неисполнение требований прокурора города в отношении главы Октябрьска было возбуждено административное дело. Однако Октябрьский городской суд не нашёл в действиях главы города состава правонарушения и вынес постановление о прекращении административного дела. Прокурор города не согласился с этим и опротестовал решение суда.

Самарский областной суд удовлетворил протест прокурора и направил дело на новое рассмотрение. Повторно рассмотрев дело, Октябрьский городской суд оштрафовал главу города на две тысячи рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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