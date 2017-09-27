Губернатор Виктор Толоконский объявит о своей отставке

Губернатор Виктор Толоконский сегодня, 27 сентября, объявит о своей отставке. По данным Sibnovosti.ru, заседание правительства, на котором глава региона озвучит свое решение, пройдет в «сером доме» в 14:00. Известно, что Толоконский намерен рассказать о причинах ухода и поблагодарить коллег за работу.

Напомним, впервые о возможной отставке Виктора Толоконского стало известно на прошлой неделе. Накануне РБК сообщил, что новым губернатором может стать Михаил Котюков — уроженец Красноярска, который сейчас возглавляет Федеральное агентство научных организаций. Также источник называет и других возможных кандидатов — Сергея Сокола, Юрия Швыткина, Виктора Томенко и Олега Бударгина.

В понедельник Виктор Толоконский не стал проводить традиционное совещание в администрации, чего не было уже давно. Также губернатор отменил две командировки в Норильск и Китай.