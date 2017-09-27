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08:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Губернатор Виктор Толоконский объявит о своей отставке

Глава региона намерен рассказать о своем уходе членам правительства.

Губернатор Виктор Толоконский сегодня, 27 сентября, объявит о своей отставке. По данным Sibnovosti.ru, заседание правительства, на котором глава региона озвучит свое решение, пройдет в «сером доме» в 14:00. Известно, что Толоконский намерен рассказать о причинах ухода и поблагодарить коллег за работу.

Напомним, впервые о возможной отставке Виктора Толоконского стало известно на прошлой неделе. Накануне РБК сообщил, что новым губернатором может стать Михаил Котюков — уроженец Красноярска, который сейчас возглавляет Федеральное агентство научных организаций. Также источник называет и других возможных кандидатов — Сергея Сокола, Юрия Швыткина, Виктора Томенко и Олега Бударгина.

В понедельник Виктор Толоконский не стал проводить традиционное совещание в администрации, чего не было уже давно. Также губернатор отменил две командировки в Норильск и Китай.

В конце прошлой недели сообщалось, что Толоконский уже написал заявление об отставке. При этом позже пресс-служба правительства опровергла информацию, заявив, что глава региона находится на своем рабочем месте.

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