«Приближаемся к 90%»: Куйвашев обсудил с Ходоровским строительство «Екатеринбург Арены»

«Степень готовности стадиона достаточно высокая. Уже приближаемся к 90%. Сейчас выполняются одни из самых ответственных разделов этого проекта, которые связаны с системами безопасности, медийной инфраструктурой, внутренним обустройством, освещением фасадов, которые, как уже, наверное, заметили горожане, мы вечерами периодически тестируем. По трудоёмкости это очень серьезные работы и сегодня все они реализуются в полном объёме. Также в соответствии с установленными сроками и выбранными технологиями, которые, конечно, определяют специалисты, подготовили к зиме поле. Уверен, что в зиму заходим с готовым полем, а к весне на нем уже точно можно будет играть», — заявил Ходоровский.