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09:01 (мск), источник: Nakanune.ru

«Приближаемся к 90%»: Куйвашев обсудил с Ходоровским строительство «Екатеринбург Арены»

В Екатеринбурге Евгений Куйвашев и генеральный директор группы Синара Михаил Ходоровский обговорили ход строительства стадиона «Екатеринбург Арена» к ЧМ-2018, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

«Степень готовности стадиона достаточно высокая. Уже приближаемся к 90%. Сейчас выполняются одни из самых ответственных разделов этого проекта, которые связаны с системами безопасности, медийной инфраструктурой, внутренним обустройством, освещением фасадов, которые, как уже, наверное, заметили горожане, мы вечерами периодически тестируем. По трудоёмкости это очень серьезные работы и сегодня все они реализуются в полном объёме. Также в соответствии с установленными сроками и выбранными технологиями, которые, конечно, определяют специалисты, подготовили к зиме поле. Уверен, что в зиму заходим с готовым полем, а к весне на нем уже точно можно будет играть», — заявил Ходоровский.

Отметим, что строительство идет с опережением. Ходоровский считает, что стадион удастся сдать раньше запланированного срока.

«Мы постараемся, чтобы наш стадион стал первым завершенным объектом среди тех стадионов, что строятся непосредственно к чемпионату мира», — отметил Ходоровский.

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