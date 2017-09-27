Преподаватели из Турции попросили убежища в Казахстане

Источник: Nur.kz

Мужчина рассказал, что к нему обратились Демирель Осман и Алтынташ Иса — граждане Турции. Они уже несколько лет работают в Казахстане, ежегодно продлевая визы для себя и своих семей. Однако в этом году, несмотря на вовремя поданные документы, в продлении визы им было отказано.

По словам Смаилова, не получив визу, Демирель и Алтынташ попросили признать их беженцами, поскольку не хотят возвращаться на родину, где учителя Казахско-турецких лицеев подвергаются преследованию.

Он утверждает, что турки уже долго живут в Казахстане и никогда не нарушали наших законов.

«Преподаватели понимают, в какой затруднительной ситуации находится руководство Казахстана. С одной стороны, официальные власти Турции настаивают на их задержании и передаче им, с другой стороны простые преподаватели, однако внесшие немалую лепту в обучение, воспитание и становление детей Казахстана, которые просят о защите и покровительстве», — пишет Смаилов.

Он отмечает, что учителя сейчас находятся в бедственном положении. Из-за отказа в визах, они лишились работы, теперь им нечем оплачивать аренду жилья и коммунальные услуги, также их дети не имеют всех нужных вещей для школы.

«На сегодняшний день они нуждаются в защите, они вынуждены просить у президента убежища путем присвоения им статуса беженцев. Они не просят гражданства, не просят вида на жительства, поскольку понимают, что для этого должны быть соблюдены определенные законодательные требования. Они не желают, чтобы из-за них нарушались законы Казахстана», — подчеркивает Смаилов.

Также он сообщил, что сами преподаватели не хотят отказываться от гражданства Турции, поскольку надеются, что ситуация на их родине нормализуется и они смогут вернуться, не боясь за безопасность свою и родных.

В пресс-службе полиции Павлодарской области NUR.KZ подтвердили, что 25 августа в Управление миграционной службы региона с ходатайством о присвоении статуса беженца обращались граждане Турецкой Республики Демирель Осман его супруга Демирель Хусне, а также Алтынташ Иса и его супруга Алтынташ Зейнеп.