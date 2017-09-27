Преподаватели из Турции попросили убежища в Казахстане
Учителя павлодарских
Учителя павлодарских
Мужчина рассказал, что к нему обратились Демирель Осман и Алтынташ Иса — граждане Турции. Они уже несколько лет работают в Казахстане, ежегодно продлевая визы для себя и своих семей. Однако в этом году, несмотря на вовремя поданные документы, в продлении визы им было отказано.
По словам Смаилова, не получив визу, Демирель и Алтынташ попросили признать их беженцами, поскольку не хотят возвращаться на родину, где учителя
Он утверждает, что турки уже долго живут в Казахстане и никогда не нарушали наших законов.
«Преподаватели понимают, в какой затруднительной ситуации находится руководство Казахстана. С одной стороны, официальные власти Турции настаивают на их задержании и передаче им, с другой стороны простые преподаватели, однако внесшие немалую лепту в обучение, воспитание и становление детей Казахстана, которые просят о защите и покровительстве», — пишет Смаилов.
Он отмечает, что учителя сейчас находятся в бедственном положении.
«На сегодняшний день они нуждаются в защите, они вынуждены просить у президента убежища путем присвоения им статуса беженцев. Они не просят гражданства, не просят вида на жительства, поскольку понимают, что для этого должны быть соблюдены определенные законодательные требования. Они не желают, чтобы
Также он сообщил, что сами преподаватели не хотят отказываться от гражданства Турции, поскольку надеются, что ситуация на их родине нормализуется и они смогут вернуться, не боясь за безопасность свою и родных.
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«На основании пункта 16 “Правил регистрации и рассмотрения ходатайств о присвоении статуса беженца”, утвержденных приказом МВД Республики Казахстан от