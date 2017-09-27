Сергей Левченко вручил жителям Иркутской области государственные награды РФ
Фоторепортаж.
Фоторепортаж.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил жителям региона государственные награды Российской Федерации сегодня, 27 сентября. В зале присутствовали прославленные авиастроители, горняки, шахтеры, угольщики и золотодобытчики. По словам губернатора, благодаря их способности самоотверженно работать в тяжелейших условиях, ответственности и профессионализму успешно развивается экономика Иркутской области.
Сегодня также чествовали деятелей культуры, здравоохранения, средств массовой информации, которые в год 80-летия Приангарья награждены знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью».