Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил США на угрозы закрыть полеты по "открытому небу"
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
СМИ: российский генерал Асапов погиб из-за утечки информации
Жертвы взрыва на границе Грузии и России в критическом состоянии
Что изменится в жизни россиян с 1 октябряОсенний призыв, повышение "невыездного" порога для должников, введение процедуры tax free и другие нововведения октября.
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Саакашвили наказали за нелегальный переход границы
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Бузова получила премию в "обнаженном" комбинезоне
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
20В Мексике произошло мощное землетрясение
08:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко вручил жителям Иркутской области государственные награды РФ

Фоторепортаж.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил жителям региона государственные награды Российской Федерации сегодня, 27 сентября. В зале присутствовали прославленные авиастроители, горняки, шахтеры, угольщики и золотодобытчики. По словам губернатора, благодаря их способности самоотверженно работать в тяжелейших условиях, ответственности и профессионализму успешно развивается экономика Иркутской области.

Сегодня также чествовали деятелей культуры, здравоохранения, средств массовой информации, которые в год 80-летия Приангарья награждены знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 "Звезды на Байкале": 12 музыкальных чудес
ОНФ обратился в СК и прокуратуру из-за нарушений в доме на улице Байкальской в Иркутске
Над горящим складом под Винницей закрыли воздушное пространство
«Ъ» сообщил об аресте экс-главы СУ-155 по новому уголовному делу
«Спартак» не удержал победный счет в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
Роскачество выявило брак почти в 20% нарезного хлеба
США обвинили Россию в несоблюдении Договора по открытому небу
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Спорт
Выжили: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» «Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле. Красно-белые проявили стойкий характер — и за это достойны комплиментов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь