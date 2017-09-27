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09:12 (мск), источник: ЕАН

Суд начинает рассмотрение уголовного дела свердловского экс-министра транспорта

Верх-Исетский райсуд 27 сентября приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении свердловского экс-министра транспорта Александра Сидоренко.

Напомним, ранее суд возвращал дело в прокуратуру, но надзорное ведомство оспорило это решение. Материалы вернулись в райсуд по постановлению облсуда.

Напомним, Сидоренко обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности. По данным следствия, будучи министром, в 2010 — 2016 годах Сидоренко владел 70% доли в ООО «Уралдортехнологии», оформленном на тещу Галину Иост. Также ему принадлежали 100% ООО «Уралтранспетролиум», учредителем которого выступал брат чиновника.

Так указанные фирмы получали государственные и муниципальные контракты.

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