Омский горсовет выбрал своего председателя

Как ранее сообщал «СуперОмск», на пост спикера было выдвинуто трое кандидатов — единоросс Владимир Корбут, коммунист Михаил Федотов и либерал-демократ Алексей Ложкин.

«При вскрытии ящике для голосования обнаружено 39 бюллетеней, недействительных нет. Владимир Корбут получил 28 голосов, Алексей Ложкин — 2 голоса, Михаил Федотов — 9 голосов. Против всех кандидатов нет», — объявил председатель счетной комиссии Юрий Федотов.

«Спасибо за то, что вы проголосовали за меня. Я понимаю, какая большая ответственность лежит передо мной как депутатом и как председателем. Предлагаю продолжить заседание горсовета и рассматривать следующий вопрос», — выступил Корбут.