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08:54 (мск), источник: СуперОмск

Омский горсовет выбрал своего председателя

В среду, 27 сентября, депутаты Омского городского Совета избрали своего председателя.

Как ранее сообщал «СуперОмск», на пост спикера было выдвинуто трое кандидатов — единоросс Владимир Корбут, коммунист Михаил Федотов и либерал-демократ Алексей Ложкин.

«При вскрытии ящике для голосования обнаружено 39 бюллетеней, недействительных нет. Владимир Корбут получил 28 голосов, Алексей Ложкин — 2 голоса, Михаил Федотов — 9 голосов. Против всех кандидатов нет», — объявил председатель счетной комиссии Юрий Федотов.

Таким образом, председателем был признан экс-глава омского ГУ МЧС, ныне депутат Владимир Корбут.

«Спасибо за то, что вы проголосовали за меня. Я понимаю, какая большая ответственность лежит передо мной как депутатом и как председателем. Предлагаю продолжить заседание горсовета и рассматривать следующий вопрос», — выступил Корбут.

Следующим шагом же является избрание вице-спикера горсовета.

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