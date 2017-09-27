В деле Али Феруза появилась государственная тайна, слушание отложено

Источник: Sputnik

Как сообщает РИА Новости, МВД запросила у ФСБ миграционное дело Нурматова, в сопроводительном письме к нему отмечается, что дело содержит сведения, составляющие государственную тайну. В связи с этим она попросила передать рассмотрение дела в Мосгорсуд — дела, содержащие гостайну, относятся к его подсудности.

Судья решила сначала сама ознакомиться с миграционной картой, а затем принять решение о передаче дела.

«Запросить документы у ГУМВД. В связи с этим слушание дела отложить на 10:00 6 октября», — решила она.

Нурматов оспаривает в суде отказ МВД предоставить ему временное убежище в России.