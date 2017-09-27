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09:22 (мск), источник: Sputnik

В деле Али Феруза появилась государственная тайна, слушание отложено

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Государственная тайна появилась в деле о предоставлении временного убежища для журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз).

Источник: Sputnik

Как сообщает РИА Новости, МВД запросила у ФСБ миграционное дело Нурматова, в сопроводительном письме к нему отмечается, что дело содержит сведения, составляющие государственную тайну. В связи с этим она попросила передать рассмотрение дела в Мосгорсуд — дела, содержащие гостайну, относятся к его подсудности.

Судья решила сначала сама ознакомиться с миграционной картой, а затем принять решение о передаче дела.

«Запросить документы у ГУМВД. В связи с этим слушание дела отложить на 10:00 6 октября», — решила она.

Нурматов оспаривает в суде отказ МВД предоставить ему временное убежище в России.

Ранее Худоберди Нурматов ходатайствовал о предоставлении временного убежища в России, ему было отказано. Басманный суд вынес постановление о его выдворении, тогда Али пытался покончить жизнь самоубийством в зале суда. Адвокаты направили жалобу в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ запретил выдворять Нурматова, пока не будет рассмотрена его жалоба. Суд изменил решение о выдворении из России — пока Нурматов находится в центре временного содержания мигрантов в Сахарово.

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