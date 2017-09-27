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08:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Красную рыбу не пропустили в Закдуму Хабаровского края без подготовки

Предложение фракции КПРФ, не отходя от кассы, обсудить ситуацию с лососевой путиной не нашло поддержки среди коллег-депутатов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 сентября, AmurMedia.

Вопрос о красной рыбе внепланово не удалось поднять депутатам от КПРФ на первом постотпускном заседании Закдумы Хабаровского края. Отклонив в результате этот вопрос, депутаты тем не менее договорились создать межфракционную рабочую группу, дабы вывести красную рыбу на чистую воду, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Вопрос о красной рыбе всплыл на заседании краевой Закдумы неожиданно — вне плану и общих договоренностей. Навели непорядок, как водится, коммунисты.

— Ситуацией на Амуре обеспокоены все: народ и общественность. Люди пишут президенту, губернатор докладывает премьеру, а наш представительный орган как-то в стороне находится от этого дела. Считаю, это неправильно, поэтому есть резон вопрос посмотреть. Тут особо готовиться не надо, — легкомысленно решил коммунист Александр Громов. И, естественно, ошибся.

«Нарушителей» решил призвать к порядку спикер Сергей Луговской. Его тревогу отчасти можно было понять: в повестке дня очередного заседания значилось 19 вопросов, в повестке внеочередного, следующего по расписанию сразу за очередным, еще 6.

— А кто сейчас будет комментировать в правительстве? Кому мы зададим вопрос, ау, да? Надо все-таки готовить эти вопросы предварительно хотя бы, — возразил спикер Сергей Луговской. — Вопрос о рыбе сейчас находится в комитете промышленности, на октябрь-месяц запланирован круглый стол. И Вячеслав Иванович (Вячеслав Иванович Фургал — глава фракции ЛДПР в Закдуме — прим. редакции), и Валерий Юрьевич Постельник вышел, готовят. Там действительно очень много вопросов. Этот вопрос был поддержан еще и губернатором на Совете политических партий.

Спикера поддержал Вячеслав Фургал:

— Считаю, сегодня об этом говорить преждевременно. Необходимо изучить всю ситуацию. Ну пригласим мы сейчас министра, на месте ли он. Ему ведь надо подготовиться, надо статистические данные конкретные иметь. Ведь на сегодняшний день выйти и просто так что-то сказать, будет не совсем правильно. Поэтому наша фракция считает, что с учетом того, что мы сегодня будем рассматривать вопрос о получении информации от глав субъектов, глав вертикальных краевых структур, которые свою деятельность осуществляют на территории субъекта, наверное, после этих заседаний Думы мы вправе пригласить представителя федеральной структуры и послушать его по всем интересующим нас вопросам.

А за красную рыбу и Александра Громова заступился депутат Виктор Постников, соратник Александра Громова по партии.

Компромиссное решение предложил в итоге замспикера Юрий Матвеев. Лосось — вопрос насущный, признал он, недаром возникают каждый год проблемы и с выловом, и самими промысловыми участками.— Хочу поддержать своего коллегу с точки зрения того, чтобы пригласить представителя правительства на Думу, чтоб в конце Думы, пожалуйста, пусть подготовил бы нам эту информацию. Мы уже сто раз поднимали эту тему, и вопрос не в том, что 2 килограмма рыбы или 3 появилось в торговле. Речь идет вообще принципиально. Круглый стол, извините меня за грубость, это очередной разговор, очередной из десятка, — зачем-то попросил прощения прямолинейный Виктор Постников. — Мы в посевную сколько раз собирались по той же «Заре» (молочное сельхозпредприятие, банкрот — прим. редакции), и сейчас «Заря» приказала долго жить. Здесь готовиться особо не надо. Если министру нужно готовиться по этим вопросам… вы меня извините.

— Сейчас мы на комитете — я просто вопрос хорошо знаю — ничего не услышим. Если мы просто так пригласим председателя комитета по рыбному хозяйству, он нам расскажет, сколько выловлено рыбы, какие промысловики сколько поймали. А есть тут поглубже вопросы, — убеждал он. — Поэтому у меня есть предложение: круглый стол круглым столом, но перед круглым столом должна 100% работать рабочая группа. И надо послушать все структуры, начиная от крупных промысловиков и малочисленных народов. Потому что у них пошли противоречия: одни говорят, что сетки расставлены, другие — что невода.. Давайте мы с учетом КПРФ и ЛДПР буквально с завтрашнего дня рабочую группу сформируем и начнем работать каждодневно, чтобы вникнуть в самый корень проблемы.

В итоге предложение КПРФ было отвергнуто большинством голосов.

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