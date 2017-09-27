Красную рыбу не пропустили в Закдуму Хабаровского края без подготовки
Предложение фракции КПРФ, не отходя от кассы, обсудить ситуацию с лососевой путиной не нашло поддержки среди
Предложение фракции КПРФ, не отходя от кассы, обсудить ситуацию с лососевой путиной не нашло поддержки среди
Хабаровск, 27 сентября, AmurMedia.
Вопрос о красной рыбе внепланово не удалось поднять депутатам от КПРФ на первом постотпускном заседании Закдумы Хабаровского края. Отклонив в результате этот вопрос, депутаты тем не менее договорились создать межфракционную рабочую группу, дабы вывести красную рыбу на чистую воду, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Вопрос о красной рыбе всплыл на заседании краевой Закдумы неожиданно — вне плану и общих договоренностей. Навели непорядок, как водится, коммунисты.
— Ситуацией на Амуре обеспокоены все: народ и общественность. Люди пишут президенту, губернатор докладывает премьеру, а наш представительный орган
— А кто сейчас будет комментировать в правительстве? Кому мы зададим вопрос, ау, да? Надо
Спикера поддержал Вячеслав Фургал:
— Считаю, сегодня об этом говорить преждевременно. Необходимо изучить всю ситуацию. Ну пригласим мы сейчас министра, на месте ли он. Ему ведь надо подготовиться, надо статистические данные конкретные иметь. Ведь на сегодняшний день выйти и просто так
А за красную рыбу и Александра Громова заступился депутат Виктор Постников, соратник Александра Громова по партии.
Компромиссное решение предложил в итоге замспикера Юрий Матвеев. Лосось — вопрос насущный, признал он, недаром возникают каждый год проблемы и с выловом, и самими промысловыми участками.— Хочу поддержать своего коллегу с точки зрения того, чтобы пригласить представителя правительства на Думу, чтоб в конце Думы, пожалуйста, пусть подготовил бы нам эту информацию. Мы уже сто раз поднимали эту тему, и вопрос не в том, что 2 килограмма рыбы или 3 появилось в торговле. Речь идет вообще принципиально. Круглый стол, извините меня за грубость, это очередной разговор, очередной из десятка, —
— Сейчас мы на комитете — я просто вопрос хорошо знаю — ничего не услышим. Если мы просто так пригласим председателя комитета по рыбному хозяйству, он нам расскажет, сколько выловлено рыбы, какие промысловики сколько поймали. А есть тут поглубже вопросы, — убеждал он. — Поэтому у меня есть предложение: круглый стол круглым столом, но перед круглым столом должна 100% работать рабочая группа. И надо послушать все структуры, начиная от крупных промысловиков и малочисленных народов. Потому что у них пошли противоречия: одни говорят, что сетки расставлены, другие — что невода.. Давайте мы с учетом КПРФ и ЛДПР буквально с завтрашнего дня рабочую группу сформируем и начнем работать каждодневно, чтобы вникнуть в самый корень проблемы.
В итоге предложение КПРФ было отвергнуто большинством голосов.