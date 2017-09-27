Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил США на угрозы закрыть полеты по "открытому небу"
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
«Верховный лгун по правам человека»: в Крыму о докладе ООН
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Что изменится в жизни россиян с 1 октябряОсенний призыв, повышение "невыездного" порога для должников, введение процедуры tax free и другие нововведения октября.
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Самбурская обнажила стройную и рельефную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
09:45 (мск), источник: СуперОмск

Депутаты определились с вице-спикерами омского горсовета

В среду, 27 сентября, разрешилась главная интрига последних недель — кто будет вице-спикерами Омского городского Совета.

На пост выдвинули пять кандидатур: коммуниста Ивана Ивченко, лидера омских единороссов Юрия Тетянникова, общественника и депутата Андрея Ткачука, представителя ЛДПР Алексея Ложкина и представителя «Коммунистов России» Владимира Казанина. Впоследствии добавился и Алексей Сокин.

В результате вице-спикерами были избраны Юрий Тетянников и Андрей Ткачук — Тетянников получил 26 голосов депутатов, Ткачук — 29 голосов.

Иван Ивченко собрал 9 голосов, Алексей Сокин — 5 голосов, Алексей Ложкин — 2 голоса, Владимир Казанин — 1 голос.

Прежде депутаты уже определили председателя — им стал Владимир Корбут, экс-глава омского МЧС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Губернатор Красноярского края объявил о своей отставке
Арестован начальник продовольственного управления Минобороны
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
Роскачество выявило недостатки почти в 20% нарезного батона
США считают, что Россия нарушает Договор по открытому небу
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Спорт
Выжили: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» «Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле. Красно-белые проявили стойкий характер — и за это достойны комплиментов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Новостройки в Москве начали дорожать
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь