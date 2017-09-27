Депутаты определились с вице-спикерами омского горсовета
В среду, 27 сентября, разрешилась главная интрига последних недель — кто будет
В среду, 27 сентября, разрешилась главная интрига последних недель — кто будет
На пост выдвинули пять кандидатур: коммуниста Ивана Ивченко, лидера омских единороссов Юрия Тетянникова, общественника и депутата Андрея Ткачука, представителя ЛДПР Алексея Ложкина и представителя «Коммунистов России» Владимира Казанина. Впоследствии добавился и Алексей Сокин.
В результате
Иван Ивченко собрал 9 голосов, Алексей Сокин — 5 голосов, Алексей Ложкин — 2 голоса, Владимир Казанин — 1 голос.
Прежде депутаты уже определили председателя — им стал Владимир Корбут,