Президент принял спикера Национальной Ассамблеи Кореи
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 сентября принял Спикера Национальной Ассамблеи Республики Корея Чон Сэ Гюна.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 сентября принял Спикера Национальной Ассамблеи Республики Корея Чон Сэ Гюна.
Южная Корея является одним из ключевых и надежных партнеров Узбекистана. Сегодня интенсивно развиваются контакты на различных уровнях как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.
Ведется плодотворное взаимодействие с ведущими южнокорейскими компаниями и банками по реализации приоритетных программ по диверсификации промышленности и модернизации инфраструктуры в нашей стране. В настоящее время портфель совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики превышает более $7 млрд.
Расширяются двусторонние отношения в
На встрече была отмечена важность дальнейшего укрепления партнерских связей между парламентами двух стран и их профильными комитетами, активизации деятельности парламентских групп дружбы и сотрудничества, организации на регулярной основе взаимных визитов и совместных мероприятий в Узбекистане и Южной Корее.
Особое внимание было уделено вопросам усиления взаимодействия по продвижению совместных
Чон Сэ Гюн отметил, что руководство Южной Кореи ожидает скорого визита президента Узбекистана в эту страну.
Чон Сэ Гюн заверил, что совместными усилиями парламенты двух государств внесут практический вклад в подготовку предстоящих встреч на высшем уровне и дальнейшее углубление двусторонних отношений стратегического партнерства.