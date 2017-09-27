Президент принял спикера Национальной Ассамблеи Кореи

Источник: Kommersant.uz

Южная Корея является одним из ключевых и надежных партнеров Узбекистана. Сегодня интенсивно развиваются контакты на различных уровнях как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Ведется плодотворное взаимодействие с ведущими южнокорейскими компаниями и банками по реализации приоритетных программ по диверсификации промышленности и модернизации инфраструктуры в нашей стране. В настоящее время портфель совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики превышает более $7 млрд.

Расширяются двусторонние отношения в научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, медицине и образовании, а также в сфере туристического обмена.

На встрече была отмечена важность дальнейшего укрепления партнерских связей между парламентами двух стран и их профильными комитетами, активизации деятельности парламентских групп дружбы и сотрудничества, организации на регулярной основе взаимных визитов и совместных мероприятий в Узбекистане и Южной Корее.

Особое внимание было уделено вопросам усиления взаимодействия по продвижению совместных торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных проектов, а также сотрудничества в рамках международных межпарламентских структур.

Чон Сэ Гюн отметил, что руководство Южной Кореи ожидает скорого визита президента Узбекистана в эту страну.