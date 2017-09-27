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09:36 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Полпред Михаил Бабич планирует представить врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 28 сентября

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич планирует представить врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 28 сентября 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в полпредстве.

Источник: Министерство промышленности РФ

Собеседник агентства добавил, что информация пока предварительная, время и место будет уточнено позднее. На представлении врио главы региона, как правило, присутствуют члены правительства области, депутаты Заксобрания, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главы муниципальных образований, представители средств массовой информации, общественных и религиозных организаций.

Напомним, 26 сентября Глеб Никитин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что планирует приехать в регион сегодня, 27 сентября.

Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

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