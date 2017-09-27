В Удмуртии уничтожат последний килограмм российского химоружия

Источник: РИА "Новости"

Химическое оружие как самостоятельное средство массового поражения появилось в конце XIX века. Наиболее масштабное его применение пришлось на Первую мировую войну, причем тогда же выяснилось, что использование боевых отравляющих веществ имеет низкую эффективность: войска должны были ждать подходящих для газовой атаки погодных условий, поскольку ветер мог отнести облако на собственных бойцов.

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Сегодня химическое оружие уже не рассматривается военными как реальный сдерживающий фактор в бою и, хотя некоторые страны мира все еще ведут его разработку, серийно оно не выпускается.

Все накопленные в прошлые годы боеприпасы помещены на склады хранения, а государства вынуждены ежегодно тратить деньги на поддержание арсеналов в хорошем техническом состоянии и инспектировать химоружие.

Несмотря на строгие условия хранения с каждым годом риск экологической катастрофы в районах хранения боевых отравляющих веществ становится все выше. Кроме того, некоторые эксперты полагают, что часть химического оружия со складов незаконно может попадать в другие страны и использоваться там в локальных военных конфликтах.

Боевые отравляющие вещества делятся на несколько видов: нервно-паралитические, кожно-нарывные, общеядовитые, удушающие, психохимические и раздражающие. Некоторые из них относятся к оружию нелетального воздействия и иногда применяются силами правопорядка, например, для разгона демонстраций.

Самыми распространенными боевыми отравляющими веществами являются люизит (кожно-нарывного действия), зоман, табун, зарин и VX (нервно-паралитического действия), дифосген (удушающий) и хлорпикрин (раздражающего действия).

В 1993 году в Женеве была открыта для подписания «Конвенция о запрещении химического оружия». К ней присоединилось большинство стран мира, хотя изначально документ был направлены на два государства с самыми большими запасами отравляющих веществ — США и Россию. На тот момент эти две страны владели 99 процентами мировых запасов химического оружия.

Конвенция, под действие которой не подпадает химическое оружие нелетального воздействия, вступила в силу в 1997 году. После этого шесть стран ─ Албания, Индия, Ливия, Россия, США и государство, отказавшееся от упоминания в официальных документах, ─ объявили о наличии у них 70 тысяч тонн отравляющих веществ. Программы утилизации химоружия стартовали в конце 1990-х годов.

Работы по утилизации химического оружия в России начались в январе 1998 года. На тот момент его запасы составляли чуть меньше 40 тысяч тонн: боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами (V-газами, зарином, зоманом, фосгеном, ипритом, люизитом), и емкости с ними.

Утилизация химоружия велась на предприятиях «Горный» в Саратовской области, «Камбарка» и «Кизнер» в Удмуртии, «Марадыковский» в Кировской области, «Почеп» в Брянской области, «Леонидовка» в Пензенской области и «Щучье» в Курганской области. В 2017 году из них действовало только предприятие в Кизнере, а остальные к этому времени уже завершили работу и перешли на переработку промышленных отходов.

Уничтожение боеприпасов с боевыми отравляющими веществами производилось в несколько этапов, предусматривающим полную их разборку. Дело в том, что помимо отравляющих веществ боеприпасы содержали и взрывчатые вещества, требовавшие отдельной утилизации.

Детоксикация отравляющих веществ производилось в присутствии специальных нейтрализаторов. Так, обезвреживание зарина и зомана производилось при помощи моноэтаноламина и воды, VX ─ изобутилата калия, а люизита ─ методом щелочного гидролиза.

В США уничтожение химического оружия ведется без разборки боеприпасов. Там созданы специальные установки, в камерах которых производится подрыв боеприпасов, после чего выделившиеся отравляющие вещества в смеси с кислородом подаются в камеру сгорания. Оттуда продукты сгорания отправляются в систему фильтров с обезвреживающими химическими веществами и активированным углем.

США планируют завершить уничтожение своих запасов химического оружия к 2023 году.