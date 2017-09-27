Энергетику Хабаровского края ждут масштабные перемены

Развитие топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока должно оставаться одним из главных государственных приоритетов, а работа по усовершенствованию профильного законодательства будет продолжена. Об этом заявил председатель регионального парламента Сергей Луговской по итогам прошедшего в Хабаровске круглого стола, в котором приняли участие депутаты Госдумы, представители федеральных министерств и крупных энергетических компаний.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», в начале рабочей недели в дальневосточную столицу прибыли депутаты парламентского комитета по энергетике, чтобы оценить местные мощности и обсудить, насколько регион обеспечен необходимыми ресурсами. Они провели в краевом центре заседание круглого стола, посвящённое законодательному обеспечению развития энергетики, добычи и переработки углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Проблемы Хабаровского края обсудили достаточно подробно, отметил Сергей Луговской.

«Обозначили главные проблемные для региона точки. В итоговые рекомендации вошло предложение о создании комплексной программы по газификации, которая охватывала бы все регионы — сегодня наш край выпадает из схемы газоснабжения, которая существует для других субъектов, а мы несём финансовые потери. Мы предложили — а депутаты Госдумы услышали — изменить методику расчёта тарифов за подключение к газу. Это очень важные вопросы для региона», — отметил председатель Закдумы.

По его словам, сам выезд комитета в Хабаровск стал демонстрацией того, что федеральный центр готов уделять самое пристальное внимание ТЭК макрорегиона. Сергей Луговской добавил, что дискуссия на круглом столе получилась острой и продуктивной, а мнение региональных властей обязательно будут учитывать при принятии соответствующих решений.

«Должны быть согласованные действия разных структур. Сегодня мы наблюдаем некоторую раскоординированность, которая не позволяет, в том числе, решать вопросы обеспечения инфраструктурой те же ТОСЭР и “дальневосточные гектары”. То, что отражено на бумаге по итогам круглого стола, пойдёт в дальнейшую работу. Не всё можно измерить чисто экономическими параметрами: необходимо учитывать нашу удалённость и другие аспекты, где-то прибавлять субсидирование», — сказал собеседник.

На заседании прозвучал ряд предложений по повышению эффективности дальневосточной энергосистемы и совершенствованию законодательства в этой сфере. Его участники обозначили проблемы реализации федеральных проектов, связанных с ТЭК — и в Хабаровске, и в Москве понимают, что без уверенных шагов в этом направлении невозможно последовательное развитие Дальнего Востока, которое объявлено приоритетом государственной политики.