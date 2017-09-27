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10:45 (мск), источник: РИАЦ

Новый состав Волгоградской гордумы потеряет четверть членов

На заседании Волгоградской гордумы были одобрены поправки в Устав Волгограда.

Источник: РИАЦ

Самая значимая сокращает количество депутатов с нынешних 48 до 36 парламентариев. Кроме того, был одобрен ряд технических поправок с целью приведения главного документа города-героя в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.

Сегодня в гордуме действуют 48 депутатов, в том числе 24 одномандатника. Принятые поправки сокращают численность депутатского корпуса до 36 человек — 18 избираются по одномандатным избирательным округам, и столько же — по единому избирательному округу в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Изменения вступят в силу со следующего созыва.

Напомним, что корректировка Устава Волгограда была одобрена на публичных слушаниях, в которых приняли участие жители города-героя. Было отмечено, что изменение схемы управления продиктовано необходимостью выстраивания наиболее эффективной модели управления городом и рациональным расходованием средств на органы местного самоуправления. Сокращение численности депутатов позволит практически на треть уменьшить расходы на содержание представительного органа. С принятием поправки сократится и число депутатов, работающих в гордуме на постоянной основе, — до трех человек.

Кроме того, новый подход позволит привести к численному единообразию систему выборных органов власти в регионе — в настоящее время областную Думу, которая также избирается по смешанной системе, представляют 38 депутатов.

Корректировка схемы управления идёт в русле системной работы в регионе по наведению порядка во властных структурах. В ноябре 2016 года губернатор Андрей Бочаров поставил задачу сокращения расходов на аппарат управления. Сокращение коснулось органов исполнительной власти области, руководства государственных бюджетных учреждений. Оптимизация расходов происходит как за счет сокращения штата, так и за счет уменьшения денежного содержания муниципальных служащих и компенсационных выплат депутатам.

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