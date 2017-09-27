Новый состав Волгоградской гордумы потеряет четверть членов

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Самая значимая сокращает количество депутатов с нынешних 48 до 36 парламентариев. Кроме того, был одобрен ряд технических поправок с целью приведения главного документа города-героя в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.

Сегодня в гордуме действуют 48 депутатов, в том числе 24 одномандатника. Принятые поправки сокращают численность депутатского корпуса до 36 человек — 18 избираются по одномандатным избирательным округам, и столько же — по единому избирательному округу в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Изменения вступят в силу со следующего созыва.

Напомним, что корректировка Устава Волгограда была одобрена на публичных слушаниях, в которых приняли участие жители города-героя. Было отмечено, что изменение схемы управления продиктовано необходимостью выстраивания наиболее эффективной модели управления городом и рациональным расходованием средств на органы местного самоуправления. Сокращение численности депутатов позволит практически на треть уменьшить расходы на содержание представительного органа. С принятием поправки сократится и число депутатов, работающих в гордуме на постоянной основе, — до трех человек.

Кроме того, новый подход позволит привести к численному единообразию систему выборных органов власти в регионе — в настоящее время областную Думу, которая также избирается по смешанной системе, представляют 38 депутатов.