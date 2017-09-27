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10:30 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке на встрече с коллективом регионального правительства и депутатами, рассказал «Ъ» депутат регионального Заксобрания, присутствовавший на встрече.

Источник: РИА "Новости"

Сообщения о возможной отставке Виктора Толоконского появились в СМИ в середине сентября. В правительстве Красноярского края до последнего дня опровергали информацию о его возможной отставке.

Источники «Ъ» называли господина Толоконского в списке десяти российских губернаторов, которых президент России Владимир Путин может отправить в отставку этой осенью. Виктор Толоконский стал третьим губернатором в серии отставок. 25 и 26 сентября указом президента были освобождены от должностей губернатор Самарской области Николай Меркушин и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

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Виктор Толоконский родился в 1953 году в Новосибирске. Свою политическую карьеру он начал в 1981 году в новосибирском облисполкоме. В 1992 году господин Толоконский получил должность заместителя мэра Новосибирска, а в 1993 году стал главой администрации города. В 1996 году состоялись первые всенародные выборы мэра Новосибирска, после которых Виктор Толоконский, получив поддержку 80% избирателей, перешел на второй срок.

В 2000 году Виктор Толоконский победил на выборах губернатора Новосибирской области. Новосибирской областью он руководил до 2010 года. С 2005 года — член «Единой России».

В начале сентября 2010 года президент назначил его полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. 26 сентября 2014 года он был избран губернатором Красноярского края. На выборах за Виктора Толоконского отдали проголосовали более 425 тыс. избирателей (63,3% от числа проголосовавших).

Елена Морозова, Татьяна Косачева, Новосибирск

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Козак пообещал еще несколько отставок губернаторов
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26 сентября© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
леонов александр
Отставки были ожидаемы. Кремль перед выборами должен показать, что все под контролем.
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