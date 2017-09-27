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10:36 (мск), источник: Sputnik

Известный узбекский писатель задержан в аэропорту Ташкента

МОСКВА, 27 сен — Sputnik. Известный писатель из Узбекистана Нурулло Отаханов в среду утром был задержан в международном аэропорту Ташкента, после того, как прилетел из Стамбула, передает РИА Новости со ссылкой на супругу писателя Гульнару Отаханову.

Источник: Sputnik

«Он был задержан после того, как прилетел из Стамбула и направлялся к выходу», — сказала Отаханова.

По ее словам, сейчас она и сын писателя приехали в РОВД одного из районов Ташкента, куда был доставлен Отаханов.

Жена писателя не смогла сообщить детали и причину задержания, указав только, что он находится «в отделе по розыску».

Представители МВД Узбекистана в настоящий момент не доступны для комментариев.

Отаханов (творческий псевдоним Нуруллох Мухаммад Рауфхон), окончил факультет узбекской филологии Ташкентского университета в 1981 году, является автором ряда произведений, сценариев к фильмам, а также публицистических и литературных работ, работал главным редактором одного из популярных в стране журналов «Хидоят» («Верный путь»).

В 2015 году писатель уехал в Турцию в творческую командировку, однако принял решение временно не возвращаться в Узбекистан.

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