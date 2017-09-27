Красноярский губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке
Виктор Толоконский созвал совещание, на котором попрощался с подчиненными. Это уже третья отставка главы региона с начала недели.
Виктор Толоконский созвал совещание, на котором попрощался с подчиненными. Это уже третья отставка главы региона с начала недели.
КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский ушел в отставку, сообщил на своей странице в Facebook
«Толоконский сейчас: “Я ухожу. И даже уезжаю”. Говорит волнуясь. Это очень чувствуется», — написал парламентарий.
Клешко добавил, что в зале присутствуют члены правительства, депутаты, руководители краевых органов государственной власти. «Он (Толоконский — Прим. ред.) напомнил основные вехи — рост бюджета за 3 года на 40%, подготовку к Универсиаде, разработку стратегии развития края, обновление социального законодательства», — написал Клешко.
По словам парламентария, Толоконский выразил сожаление, что не все проекты реализованы до конца, извинился перед коллегами, если
Виктор Толоконский возглавлял Красноярский край с 2014 года.
Накануне источник в российском парламенте рассказал РИА Новости, что основными претендентами на пост красноярского губернатора являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.
Это уже третья отставка главы региона с начала недели. Накануне Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, а в понедельник утвердил отставку самарского губернатора Николая Меркушкина.