В Башкирии на реке Белой восстановят грузоперевозки — Рустэм Хамитов

«Строятся низконапорные гидроузлы на Волге, Дону, что позволит поднять уровень рек на проблемных участках и увеличить объемы речных перевозок. Нам нужно строить порт в устье Белой, где она впадает в Каму. Место там удобное, что даст возможность привлечь на реку большие объемы различных грузов. Уверен, что речной транспорт России возродится. Это неизбежно. Грех не воспользоваться теми природными ресурсами, которые у нас есть», — сказал руководитель региона.