Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
10 причин кашля не от простуды
Необычное ДТП с оторванной у Tesla дверью попало на видео
«Верховный лгун по правам человека»: в Крыму о докладе ООН
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
"Больше ничего не умеет": Пригожин о выходке Бузовой с флейтой
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
500 тыс. рублей: названы самые высокооплачиваемые профессии в РФ
В РФ отреагировали на доклад ООН о пытках в Крыму
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
10:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на реке Белой восстановят грузоперевозки — Рустэм Хамитов

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. На реке Белой проводятся дноуглубительные работы — водный путь должен обеспечить судоходство и грузовые перевозки.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью газете «Транспорт России».

«Строятся низконапорные гидроузлы на Волге, Дону, что позволит поднять уровень рек на проблемных участках и увеличить объемы речных перевозок. Нам нужно строить порт в устье Белой, где она впадает в Каму. Место там удобное, что даст возможность привлечь на реку большие объемы различных грузов. Уверен, что речной транспорт России возродится. Это неизбежно. Грех не воспользоваться теми природными ресурсами, которые у нас есть», — сказал руководитель региона.

Рустэм Хамитов отметил, что, к сожалению, развитие водных перевозок идет не так быстро: восстановление путей и строительство флота требует значительных вложений, а в текущей ситуации предпочтение отдается авто- и железнодорожным перевозкам.

Ранее агентство сообщало о планах восстановить водный путь на реке Уфе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Губернатор Красноярского края объявил о своей отставке
Арестован начальник продовольственного управления Минобороны
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
Роскачество выявило недостатки почти в 20% нарезного батона
США считают, что Россия нарушает Договор по открытому небу
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Спорт
Выжили: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» «Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле. Красно-белые проявили стойкий характер — и за это достойны комплиментов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь