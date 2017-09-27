В Башкирии на реке Белой восстановят грузоперевозки — Рустэм Хамитов
УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. На реке Белой проводятся дноуглубительные работы — водный путь должен обеспечить судоходство и грузовые перевозки.
УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. На реке Белой проводятся дноуглубительные работы — водный путь должен обеспечить судоходство и грузовые перевозки.
Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью газете «Транспорт России».
«Строятся низконапорные гидроузлы на Волге, Дону, что позволит поднять уровень рек на проблемных участках и увеличить объемы речных перевозок. Нам нужно строить порт в устье Белой, где она впадает в Каму. Место там удобное, что даст возможность привлечь на реку большие объемы различных грузов. Уверен, что речной транспорт России возродится. Это неизбежно. Грех не воспользоваться теми природными ресурсами, которые у нас есть», — сказал руководитель региона.
Рустэм Хамитов отметил, что, к сожалению, развитие водных перевозок идет не так быстро: восстановление путей и строительство флота требует значительных вложений, а в текущей ситуации предпочтение отдается авто- и железнодорожным перевозкам.
Ранее агентство сообщало о планах восстановить водный путь на реке Уфе.