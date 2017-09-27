В Исполкоме началась XX сессия Казанской городской Думы
(Город Казань KZN.RU, 27 сентября, Алсу Сафина). В зале заседаний Исполнительного комитета Казани началась XX сессия Казанской городской Думы.
(Город Казань KZN.RU, 27 сентября, Алсу Сафина). В зале заседаний Исполнительного комитета Казани началась XX сессия Казанской городской Думы.
На заседании под председательством мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина присутствует 41 депутат из 50. Кворум для принятия решения имеется.
В сессии принимают участие министр здравоохранения РТ Адель Вафин, представители республиканских министерств, ведомств и прокуратуры, депутаты Госсовета РТ и другие. Депутатам предстоит обсудить 10 вопросов. Среди них:
О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории Казани;
О ходе выполнения решения Казанской городской Думы «Об организации питания и обеспечения продуктами общеобразовательных, дошкольных и учреждений здравоохранения»;
О формировании избирательной комиссии муниципального образования Казани;
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О бюджете муниципального образования Казани на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов»;
О внесении изменений в отдельные решения Казанской городской Думы об установлении границ территориальных общественных самоуправлений;
О внесении изменений в Устав города Казани;
О внесении изменений в отдельные решения Казанской городской Думы;
О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Казани;
О досрочном прекращении полномочий депутата Казанской городской Думы В. В. Кадырова;
Разное.