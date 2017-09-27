В Исполкоме началась XX сессия Казанской городской Думы

О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории Казани;

О ходе выполнения решения Казанской городской Думы «Об организации питания и обеспечения продуктами общеобразовательных, дошкольных и учреждений здравоохранения»;

О формировании избирательной комиссии муниципального образования Казани;

О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О бюджете муниципального образования Казани на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов»;

О внесении изменений в отдельные решения Казанской городской Думы об установлении границ территориальных общественных самоуправлений;

О внесении изменений в Устав города Казани;

О внесении изменений в отдельные решения Казанской городской Думы;

О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Казани;

О досрочном прекращении полномочий депутата Казанской городской Думы В. В. Кадырова;

Разное.