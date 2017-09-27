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10:56 (мск), источник: Tengrinews

«Витиеватые фразы, холодный язык». Депутат раскритиковал ответы чиновников

Депутат Мажилиса Тургун Сыздыков предложил разработать систему мер по повышению персональной ответственности госслужащих за качество работы с письмами и жалобами от населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Свой депутатский запрос мажилисмен адресовал главе правительства и генеральному прокурору.

«Одним из важных показателей морально-психологического климата в регионах являются письма и жалобы во властные структуры. Нередко, не найдя должного внимания на местах, граждане загружают своими бытовыми проблемами почты министерств и ведомств, парламентариев, канцелярию премьер-министра и даже Главы государства», — говорится в депутатском запросе.

Тургун Сызыдков привел пример, что есть граждане, которым приходилось делать более 150 обращений.

«Чиновники различных органов создают общественное мнение об авторах как о склочниках и даже психически нездоровых людях, но не всегда это так. Многие заявители своими письмами нарушают застойную комфортность тех должностных лиц, которые должны были бы найти оптимальное решение по их обращениям», — считает депутат.

Отдельно он остановился на том, какие ответы приходится получать гражданам на свои обращения от представителей госструктур.

«Витиеватые фразы, сухие ссылки, холодный язык — людям трудно понять ответы чиновников. Это порождает еще больше жалоб. Такая работа неэффективна и дорого обходится государству. Только одно обращение может стоить бюджету до одного миллиона тенге, а их в год госаппарат получает по 2,5 миллиона», — отметил депутат Мажилиса Тургун Сызыдков.

Депутат считает, что многочисленные жалобы от населения не только отвлекают силы, средства и формируют негативный образ отечественных чиновников, но и влияют на авторитет власти в целом. Поэтому, по мнению народного избранника, в Казахстане необходимо рассмотреть вопрос о совершенствовании работы госструктур с письмами и обращениями граждан.

«Разработать систему мер по повышению персональной ответственности госслужащих за качество работы с письмами, жалобами, обращениями граждан, предусмотрев как меру взыскания, так и поощрение по ее результатам. Включить ее в число критериев, влияющих на рейтинг госструктур. Вернуться к пересмотру указанных в запросе и других повторяющихся многократных жалоб и обращений граждан, дать поручение соответствующим органам в правительстве, местным органам власти, тщательно рассмотреть и вынести справедливое решение в соответствие с законом или аргументировано объяснить заявителю неправомерность обозначенных ими проблем», — резюмировал депутат.

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