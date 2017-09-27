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10:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Областной суд подтвердил незаконность отстранения председателя думы Усть-Кутского района

Апелляционную жалобу подала районная дума.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский областной суд подтвердил незаконность отстранения от должности председателя думы Усть-Кутского района Валерия Носовко накануне, 26 сентября. Апелляционную жалобу на решение Усть-Кутского городского суда подала районная дума, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Депутаты в течение полугода могут подать кассационную жалобу.

Напомним, что отстранение от должности председателя Думы Усть-Кутского района Валерия Носовко инициировано группой депутатов, не сдавших сведения о доходах. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщил в телефонном разговоре спикер райдумы. Он отметил, что конфликт с некоторыми депутатами длится уже год.

Усть-Кутский районный суд признал незаконным решение Думы Усть-Кутского МО седьмого созыва от 30 мая о досрочном прекращении полномочий председателя Валерия Носовко. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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