Областной суд подтвердил незаконность отстранения председателя думы Усть-Кутского района

Иркутский областной суд подтвердил незаконность отстранения от должности председателя думы Усть-Кутского района Валерия Носовко накануне, 26 сентября. Апелляционную жалобу на решение Усть-Кутского городского суда подала районная дума, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.
Депутаты в течение полугода могут подать кассационную жалобу.
Напомним, что отстранение от должности председателя Думы Усть-Кутского района Валерия Носовко инициировано группой депутатов, не сдавших сведения о доходах. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщил в телефонном разговоре спикер райдумы. Он отметил, что конфликт с некоторыми депутатами длится уже год.
Усть-Кутский районный суд признал незаконным решение Думы Усть-Кутского МО седьмого созыва от 30 мая о досрочном прекращении полномочий председателя Валерия Носовко. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.