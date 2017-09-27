Областной суд подтвердил незаконность отстранения председателя думы Усть-Кутского района

Напомним, что отстранение от должности председателя Думы Усть-Кутского района Валерия Носовко инициировано группой депутатов, не сдавших сведения о доходах. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщил в телефонном разговоре спикер райдумы. Он отметил, что конфликт с некоторыми депутатами длится уже год.