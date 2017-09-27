Выборы в Приморье «подгонят» под нужды инвалидов

Источник: VLADNEWS

На заседании ЗакСобрания Приморья депутаты рассмотрели в первом чтении поправки в Избирательный кодекс Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Изменения направлены на создание наиболее благоприятных условий для реализации прав участников избирательного процесса. Законопроект устанавливает новый порядок голосования участников избирательного процесса по месту нахождения на основании заявления при проведении выборов в органы государственной власти Приморского края, который применяется вместо голосования по открепительным удостоверениям и досрочного голосования.

Из Избирательного кодекса планируется исключить положение о пятилетнем сроке формирования избирательных участков и закрепить возможность пересмотра перечня и границ избирательных участков. Это уменьшит максимальную численность избирателей на избирательном участке до 1500 человек.

«Мы приводим краевой Избирательный кодекс в соответствие с федеральным законодательством, — сказал председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев. — Например, уменьшение максимальную численность избирателей на избирательном участке до 1500 человек дает возможность изменять границы участков, а для кандидатов иметь одинаковое число избирателей и, соответственно, равные условия на выборах».

Также адреса мест жительства, указываемые в подписном листе гражданином, поддерживающим выдвижение кандидата, и гражданином, осуществляющим сбор подписей, могут не содержать каких-либо реквизитов. В частности, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры, если это не препятствует их однозначному восприятию с учетом фактических особенностей мест жительства этих граждан.