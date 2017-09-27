Выборы в Приморье «подгонят» под нужды инвалидов
Депутаты региона рассмотрели в первом чтении поправки в Избирательный кодекс края.
Депутаты региона рассмотрели в первом чтении поправки в Избирательный кодекс края.
На заседании ЗакСобрания Приморья депутаты рассмотрели в первом чтении поправки в Избирательный кодекс Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Изменения направлены на создание наиболее благоприятных условий для реализации прав участников избирательного процесса. Законопроект устанавливает новый порядок голосования участников избирательного процесса по месту нахождения на основании заявления при проведении выборов в органы государственной власти Приморского края, который применяется вместо голосования по открепительным удостоверениям и досрочного голосования.
«Мы приводим краевой Избирательный кодекс в соответствие с федеральным законодательством, — сказал председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев. — Например, уменьшение максимальную численность избирателей на избирательном участке до 1500 человек дает возможность изменять границы участков, а для кандидатов иметь одинаковое число избирателей и, соответственно, равные условия на выборах».
Также адреса мест жительства, указываемые в подписном листе гражданином, поддерживающим выдвижение кандидата, и гражданином, осуществляющим сбор подписей, могут не содержать
Законопроектом также устанавливаются дополнительные меры по обеспечению голосования избирателей, которые являются инвалидами. В крайизбирком предоставляются сведения о численности в муниципальных образованиях избирателей, являющихся инвалидами, включая тех, кто использует