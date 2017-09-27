Спикер Горсовета Омска пока не сможет подписывать документы
Председатель городского парламента еще остается главой МЧС по Омской области.
Председатель городского парламента еще остается главой МЧС по Омской области.
Сегодня, 27 сентября, новый спикер Горсовета Омска Владимир Корбут откровенно рассказал о ситуации с увольнением его с поста главы МЧС по Омской области.
Дело в том, что политик не сможет совмещать сразу две должности. Он объяснил, что подал рапорт еще 6 сентября, но распоряжение о его уходе от министра МЧС России еще не пришло.
Владимир Корбут, спикер Горсовета Омска:
— Я подал рапорт об увольнении с поста главы МЧС 6 сентября. Сейчас готов проект указа президента России. В ближайшие дни мы ждем распоряжение министра МЧС, который определит моего преемника. Сейчас я пока не смогу подписывать документы как спикер Горсовета.
Отметим, что свежеизбранный спикер уже продемонстрировал талант лидера, предложив сменить звонок в Горсовете на пожарную сирену.