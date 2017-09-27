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11:25 (мск), источник: Om1.ru

Спикер Горсовета Омска пока не сможет подписывать документы

Председатель городского парламента еще остается главой МЧС по Омской области.

Сегодня, 27 сентября, новый спикер Горсовета Омска Владимир Корбут откровенно рассказал о ситуации с увольнением его с поста главы МЧС по Омской области.

Дело в том, что политик не сможет совмещать сразу две должности. Он объяснил, что подал рапорт еще 6 сентября, но распоряжение о его уходе от министра МЧС России еще не пришло.

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Из-за этого председатель городского парламента пока лишен права подписывать документы.

Владимир Корбут, спикер Горсовета Омска:

 — Я подал рапорт об увольнении с поста главы МЧС 6 сентября. Сейчас готов проект указа президента России. В ближайшие дни мы ждем распоряжение министра МЧС, который определит моего преемника. Сейчас я пока не смогу подписывать документы как спикер Горсовета.

Отметим, что свежеизбранный спикер уже продемонстрировал талант лидера, предложив сменить звонок в Горсовете на пожарную сирену.

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