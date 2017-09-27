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11:31 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев назначил заместителя министра транспорта региона и директора департамента информатизации и связи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и директора департамента информатизации и связи Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на должность заместителя министра транспорта назначен Владимир Герасименко. В министерстве он будет курировать направление дорожного хозяйства, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.

Владимиру Герасименко 47 лет. Он окончил Уральский государственный технический университет — УПИ по специальности «экономика и управление на предприятии». Имеет богатый опыт управленческой деятельности. В 2010 году был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области. С 2012 по 2017 — занимал пост главы Арамильского городского округа. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимир Герасименко будет отвечать за дорожное хозяйство, контрольно-надзорную и разрешительную деятельность. К своим обязанностям новый замминистра приступил 27 сентября.

На пост директора департамента информатизации и связи назначен Алексей Рукавишников. Ранее он занимал должность заместителя министра транспорта и связи Свердловской области.

Напомним, что решение о создании нового департамента в структуре правительства глава региона принял в августе. Новое подразделение будет заниматься развитием информационных технологий, связи и электронных услуг. Также департамент обеспечит активное включение региона в инициированную президентом РФ Владимиром Путиным работу по цифровизации.

Алексей Рукавишников родился в 1976 году. Окончил Уральский государственный профессионально-педагогический университет по специальности «профессиональное обучение».

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Профессиональную деятельность начал оператором-наладчиком на пищевом производстве. В дальнейшем занимался информационными технологиями на промышленных предприятиях, в сфере телекоммуникаций и банковского обслуживания. В 2011 году стал директором государственного бюджетного управления «Оператор электронного правительства».

Под его руководством на Среднем Урале создана единая информационно-коммуникационная инфраструктура правительства. В прошлом году Алексей Рукавишников был назначен на должность заместителя министра транспорта и связи региона, где отвечал за блок вопросов в сфере связи и информационных технологий.

Этим же указом губернатор постановил перезаключить срочный служебный контракт с директором департамента государственных закупок Свердловской области Мариной Трушниковой в связи с истечением предыдущего. Новый служебный контракт заключен на три года.

Напомним, в настоящее время практически все региональные министры пребывают в статусе и.о: после выборов губернатора Свердловской области правительство было отправлено в отставку. От приставки «и.о» избавились только два первых вице-губернатора — Владимир Тунгусов и Алексей Орлов, а также министры финансов и соцполитики — Галина Кулаченко и Андрей Злоказов. Их кандидатуры согласовало ЗакСО.

Ранее Евгений Куйвашев сообщил, что кабмин будет окончательно сформирован до конца октября.

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