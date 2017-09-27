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11:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Губернатор пообещал разобраться с проблемами записи селян к узким специалистам

Почему жители районов не могут месяцами попасть на прием к узким специалистам областной поликлиники? В ситуации разберемся — заявил новосибирский губернатор. Как удалось выяснить корреспондентам «Вестей» — проблема в том, что не во всех районных больницах умеют пользоваться медицинской информационной системой.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Проверим, насколько это сдерживающим является. Областная больница является мощным консультационным центром. Мы создали семь сосудистых центров, межрайонных, это да. И они сегодня великолепно справляются с точки зрения координации. Рассмотрю, уточним, что там является сдерживающим».

Напомним, «Вести» рассказывали о дефиците электронных талонов в областной поликлинике. Жительница Бердска 9 месяцев не могла попасть к сурдологу, а женщина из Татарска полгода добивалась консультации нефролога. Право записи к врачам есть только у районных участковых через медицинскую информационную систему, которую устанавливают по области с 2015 года. Но, как утверждают областные врачи, до сих пор не во всех больницах научились в ней работать. Отсюда и очереди. Конечно, есть и другие проблемы. Нехватка кадров. К примеру, в областной поликлинике сегодня работает один сурдолог, а должно быть два.

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