Губернатор пообещал разобраться с проблемами записи селян к узким специалистам

Напомним, «Вести» рассказывали о дефиците электронных талонов в областной поликлинике. Жительница Бердска 9 месяцев не могла попасть к сурдологу, а женщина из Татарска полгода добивалась консультации нефролога. Право записи к врачам есть только у районных участковых через медицинскую информационную систему, которую устанавливают по области с 2015 года. Но, как утверждают областные врачи, до сих пор не во всех больницах научились в ней работать. Отсюда и очереди. Конечно, есть и другие проблемы. Нехватка кадров. К примеру, в областной поликлинике сегодня работает один сурдолог, а должно быть два.