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12:39 (мск), источник: Noi.md

Додон может оспорить в КС некоторые законы, повторно утвержденные парламентом

Президент Игорь Додон не исключает, что может оспорить в Конституционном суде некоторые законы, которые были утверждены парламентом повторно, после того как президент отказался их промульгировать.

Источник: Noi.md

Это одна из возможностей президента, когда он не согласен с некоторыми законодательными положениями, заявил Додон в эфире передачи «Moldova în direct» на телеканале Moldova 1, отмечает NOI.md.

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Хотя по Конституции те восемь законов, которые были возращены в парламент для пересмотра, были вновь утверждены законодательным органом, и теперь президент обязан их промульгировать, Игорь Додон утверждает, что видит в этом случае два решения.

«Есть два решения: либо президент берет на себя риск непромульгации этих законов, либо обнародует их, но, будучи не согласен с некоторыми положениями этих законов, оспаривает их в Конституционном суде на том основании, что они являются неконституционными», — уточнил президент.

Согласно законодательству, Игорь Додон в течение 14 дней должен принять решение о законах, повторно утвержденных парламентом.

«Мы будем консультироваться с представителями профильных областей, учеными, мы проведем заседание Совета гражданского общества при президенте, обсудим все возможные формулы и примем решение», — заключил глава государства.

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