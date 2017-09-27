Додон может оспорить в КС некоторые законы, повторно утвержденные парламентом

Источник: Noi.md

Это одна из возможностей президента, когда он не согласен с некоторыми законодательными положениями, заявил Додон в эфире передачи «Moldova în direct» на телеканале Moldova 1, отмечает NOI.md.

Хотя по Конституции те восемь законов, которые были возращены в парламент для пересмотра, были вновь утверждены законодательным органом, и теперь президент обязан их промульгировать, Игорь Додон утверждает, что видит в этом случае два решения.

«Есть два решения: либо президент берет на себя риск непромульгации этих законов, либо обнародует их, но, будучи не согласен с некоторыми положениями этих законов, оспаривает их в Конституционном суде на том основании, что они являются неконституционными», — уточнил президент.

Согласно законодательству, Игорь Додон в течение 14 дней должен принять решение о законах, повторно утвержденных парламентом.