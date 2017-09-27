Департамент связи Свердловской области обрел постоянного начальника
Алексея Рукавишникова.
Алексея Рукавишникова.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении директором департамента информатизации и связи Алексея Рукавишникова — бывшего замминистра транспорта и связи области. Этот департамент был сформирован совсем недавно — в августе 2017 года, когда «связные» функции вывели из полномочий регионального минтранспорта, видоизменив и название министерства.
Пост замминистра транспорта, как ранее сообщало «Уралинформбюро», достался бывшему мэру Арамиля Владимиру Герасименко. Он будет курировать направление дорожного хозяйства,
Этим же указом глава Среднего Урала продлил на 3 года служебный контракт с директором департамента государственных закупок Свердловской области Мариной Трушниковой.