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11:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Департамент связи Свердловской области обрел постоянного начальника

Алексея Рукавишникова.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении директором департамента информатизации и связи Алексея Рукавишникова — бывшего замминистра транспорта и связи области. Этот департамент был сформирован совсем недавно — в августе 2017 года, когда «связные» функции вывели из полномочий регионального минтранспорта, видоизменив и название министерства.

Пост замминистра транспорта, как ранее сообщало «Уралинформбюро», достался бывшему мэру Арамиля Владимиру Герасименко. Он будет курировать направление дорожного хозяйства, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, уточнили в департаменте информационной политики региона.

Этим же указом глава Среднего Урала продлил на 3 года служебный контракт с директором департамента государственных закупок Свердловской области Мариной Трушниковой.

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