Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила Иркутскую область с 80-летием
Письмо поступило на имя губернатора и председателя ЗС региона.
Письмо поступило на имя губернатора и председателя ЗС региона.
Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко поздравила Иркутскую область с 80-летним юбилеем. Письмо с поздравлениями поступило на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко и председателя Законодательного собрания региона Сергея Брилки, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Этот день — радостное событие для жителей области, возможность подвести итоги ее развития. Иркутская область является крупным промышленным регионом и важным транспортным узлом Сибири и всей России, обладает значительным
Валентина Матвиенко уверена, что созидательные помыслы жителей Иркутской области воплотятся в жизнь, а их вклад в развитие государства и впредь будет весомым. Она пожелала всем мира, добра и новых трудовых достижений на благо Родины.