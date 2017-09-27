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12:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила Иркутскую область с 80-летием

Письмо поступило на имя губернатора и председателя ЗС региона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко поздравила Иркутскую область с 80-летним юбилеем. Письмо с поздравлениями поступило на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко и председателя Законодательного собрания региона Сергея Брилки, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

«Этот день — радостное событие для жителей области, возможность подвести итоги ее развития. Иркутская область является крупным промышленным регионом и важным транспортным узлом Сибири и всей России, обладает значительным социально-экономическим, научным и культурным потенциалом, ее энергетическая система — одна из наиболее развитых в стране. Органами государственной власти области многое делается для внедрения инновационных технологий, направленных на эффективное использование богатых внутренних ресурсов, для повышения уровня жизни граждан», — говорится в письме.

Валентина Матвиенко уверена, что созидательные помыслы жителей Иркутской области воплотятся в жизнь, а их вклад в развитие государства и впредь будет весомым. Она пожелала всем мира, добра и новых трудовых достижений на благо Родины.

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