Горсовет Новосибирска отказался выделять землю под ледовую арену

Горсовет Новосибирска не будет выделять 30 гектаров земли для строительства новой ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею. В среду депутаты приняли решение обратиться с открытым письмом к жителям города, в котором объясняют свою позицию.

Первоначальный проект предполагает строительство ледового дворца спорта за счет инвестора, который взамен получает участок земли площадью около 30 гектаров в пойме Оби для возведения жилья и общественно-деловых зданий.

По оценкам горсовета, это приведет к значительным расходам для бюджета. Появление нового комплекса потребует строительства на этой территории школ, детских садов, поликлиники, дамбы набережной, новой дороги с тоннелем, а также расселения домов частного сектора. Суммарно затраты предварительно оцениваются в 10−12 млрд рублей.

Кроме того, неизбежно увеличится плотность автомобильного потока на загруженных магистралях. А также придется вырубить лесной массив на берегу Оби.

При этом в горсовете считают, что обмен земли на новый стадион и возможные имиджевые приобретения не будет равноценным.

— Земля имеет капитализацию. И сейчас даже без технических условий по предварительным расчетам стоимость 30 гектаров земли порядка 1,5 миллиардов рублей. При наличии технических условий — это канализование, электрификация, водоподача — стоимость земли возрастает до 5 миллиардов рублей. Поэтому мы считаем, что город, муниципалитет не имеет права терять такую землю или отдавать её бесплатно, — заявил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Новосибирские депутаты предлагают областному правительству подготовить альтернативный вариант проекта, при котором будет построен только спортивный объект, а оставшаяся территория сохранит статус рекреационной зоны.

— Десять гектаров земли, которые сейчас находятся в областной собственности, на них с большим запасом можно построить и ЛДС, и все технические сопутствующие здания, и школу хоккейного развития, и парковки автомобилей, и еще останется земля. Ничто не препятствует началу строительства на этой территории, — отметил спикер горсовета.