Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В Испании задержали 11 россиян по делу бизнесмена Петрова
Припять до катастрофы: как город выглядел 40 лет назад (фото)
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Что изменится в жизни россиян с 1 октябряОсенний призыв, повышение "невыездного" порога для должников, введение процедуры tax free и другие нововведения октября.
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
500 тыс. рублей: названы самые высокооплачиваемые профессии в РФ
В РФ отреагировали на доклад ООН о пытках в Крыму
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12:06 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Горсовет Новосибирска отказался выделять землю под ледовую арену

По мнению народных избранников, строительство комплекса приведет к значительным расходам для бюджета.

Горсовет Новосибирска не будет выделять 30 гектаров земли для строительства новой ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею. В среду депутаты приняли решение обратиться с открытым письмом к жителям города, в котором объясняют свою позицию.

Первоначальный проект предполагает строительство ледового дворца спорта за счет инвестора, который взамен получает участок земли площадью около 30 гектаров в пойме Оби для возведения жилья и общественно-деловых зданий.

По оценкам горсовета, это приведет к значительным расходам для бюджета. Появление нового комплекса потребует строительства на этой территории школ, детских садов, поликлиники, дамбы набережной, новой дороги с тоннелем, а также расселения домов частного сектора. Суммарно затраты предварительно оцениваются в 10−12 млрд рублей.

Кроме того, неизбежно увеличится плотность автомобильного потока на загруженных магистралях. А также придется вырубить лесной массив на берегу Оби.

При этом в горсовете считают, что обмен земли на новый стадион и возможные имиджевые приобретения не будет равноценным.

— Земля имеет капитализацию. И сейчас даже без технических условий по предварительным расчетам стоимость 30 гектаров земли порядка 1,5 миллиардов рублей. При наличии технических условий — это канализование, электрификация, водоподача — стоимость земли возрастает до 5 миллиардов рублей. Поэтому мы считаем, что город, муниципалитет не имеет права терять такую землю или отдавать её бесплатно, — заявил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Новосибирские депутаты предлагают областному правительству подготовить альтернативный вариант проекта, при котором будет построен только спортивный объект, а оставшаяся территория сохранит статус рекреационной зоны.

— Десять гектаров земли, которые сейчас находятся в областной собственности, на них с большим запасом можно построить и ЛДС, и все технические сопутствующие здания, и школу хоккейного развития, и парковки автомобилей, и еще останется земля. Ничто не препятствует началу строительства на этой территории, — отметил спикер горсовета.

При этом депутаты готовы рассматривать предложения о совместном финансировании проекта из трех бюджетов — городского, областного и федерального. Но при условии, что именно последний возьмет на себя значительную долю расходов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Эксперты: за 2 года ставка по ипотеке снизилась более чем на 5%
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»
Роскачество выявило брак почти в 20% образцов нарезного батона
США считают, что Россия нарушает Договор по открытому небу
В Екатеринбурге вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
В Петербурге хотят построить тоннель под Невой
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
6 правил идеального интерьера
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь