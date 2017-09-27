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12:22 (мск), источник: ЕАН

Начался набор новых членов в Тюменскую и Пермскую ОНК

Общественная палата России объявила о начале набора новых членов в общественные наблюдательные комиссии Прикамья и Тюменской области.

Уведомление об этом разослано в регионы за подписью секретаря ОП Валерия Фадеева. Речь идет об общественных контролерах за обеспечением прав в СИЗО, тюрьмах и колониях.

Принять участие в процессе ОП предлагает всем заинтересованным общественным объединениям. В течение двух месяцев желающие должны направить на имя Фадеева соответствующее заявление.

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