Вице-спикер горсовета Ткачук намерен остановить «покидающих Омск»

«Задача у нас как была, так и остается одна — все-таки навести порядок в Омске и прекратить ту практику, когда у нас из города по 50 тысяч человек в год уезжают, потому что считают, что тут жить невозможно. Вот именно для этого я пришел в горсовет и занял эту должность. Когда мы сообща начнем принимать те самые решения, которые приведут к тому, чтобы изменить ситуацию, тогда только начнется настоящая работа. А пока только рабочее настроение», — высказался Ткачук.
Кроме того, вице-спикер считает своей задачей и объединение парламентариев в творческом процессе решения городских проблем.
«Нам предстоит сейчас очень много работать, и как раз должность вице-спикера — она организационная. Чтобы находить компромиссы, создавать союзы, чтобы можно было быстро принимать решения. Моя конкретно задача — делать так, чтобы этот процесс был творческим, чтобы мы были оснащены идеями, наработками других регионов и городов, чтобы можно было быстро придумать решение проблемы», — поделился вице-спикер ОГС.
Необходимость консолидации пяти партий в горсовете обозначал и председатель горсовета Владимир Корбут. Однако, по мнению Андрея Ткачука, голосование за заместителей показало, что, по крайней мере, две трети депутатов готовы прийти к единому мнению для принятия решений.