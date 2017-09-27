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12:33 (мск), источник: СуперОмск

Вице-спикер горсовета Ткачук намерен остановить «покидающих Омск»

Депутат омского горсовета Андрей Ткачук прокомментировал свое избрание на пост вице-спикера ОГС, обозначив основные задачи в новой должности — остановить «покидающих Омск» и обеспечить наличие идей для решения городских проблем.

«Задача у нас как была, так и остается одна — все-таки навести порядок в Омске и прекратить ту практику, когда у нас из города по 50 тысяч человек в год уезжают, потому что считают, что тут жить невозможно. Вот именно для этого я пришел в горсовет и занял эту должность. Когда мы сообща начнем принимать те самые решения, которые приведут к тому, чтобы изменить ситуацию, тогда только начнется настоящая работа. А пока только рабочее настроение», — высказался Ткачук.

Кроме того, вице-спикер считает своей задачей и объединение парламентариев в творческом процессе решения городских проблем.

«Нам предстоит сейчас очень много работать, и как раз должность вице-спикера — она организационная. Чтобы находить компромиссы, создавать союзы, чтобы можно было быстро принимать решения. Моя конкретно задача — делать так, чтобы этот процесс был творческим, чтобы мы были оснащены идеями, наработками других регионов и городов, чтобы можно было быстро придумать решение проблемы», — поделился вице-спикер ОГС.

Необходимость консолидации пяти партий в горсовете обозначал и председатель горсовета Владимир Корбут. Однако, по мнению Андрея Ткачука, голосование за заместителей показало, что, по крайней мере, две трети депутатов готовы прийти к единому мнению для принятия решений.

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