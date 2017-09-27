Вице-спикер горсовета Ткачук намерен остановить «покидающих Омск»

«Задача у нас как была, так и остается одна — все-таки навести порядок в Омске и прекратить ту практику, когда у нас из города по 50 тысяч человек в год уезжают, потому что считают, что тут жить невозможно. Вот именно для этого я пришел в горсовет и занял эту должность. Когда мы сообща начнем принимать те самые решения, которые приведут к тому, чтобы изменить ситуацию, тогда только начнется настоящая работа. А пока только рабочее настроение», — высказался Ткачук.