Додон: Обвинение в адрес Поличинского раздуто и политически ангажировано
Президент Республики Молдова Игорь Додон высказал возмущение по поводу задержания в Кишинёвском аэропорту председателя Дубоссарского района Молдовы Григория Поличинского.
Президент Республики Молдова Игорь Додон высказал возмущение по поводу задержания в Кишинёвском аэропорту председателя Дубоссарского района Молдовы Григория Поличинского.
«По имеющейся у меня информации, обвинение в адрес Поличинского раздуто и политически ангажировано», — заявил глава государства.
«Правящий режим уже давно использует этот рычаг давления на руководителей местных властей», — считает президент.
При этом к ответственности привлечены далеко не все из тех, кто участвовал в краже миллиарда и совершал другие преступления на государственной службе, отметил он.
«Если у следственных органов имеются серьёзные основания в задержании главы Дубрссарского района, пусть они будут предъявлены общественности», — настаивает президент.
«В противном случае считаю необходимым немедленно освободить Григория Поличинского