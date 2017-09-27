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12:32 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Обвинение в адрес Поличинского раздуто и политически ангажировано

Президент Республики Молдова Игорь Додон высказал возмущение по поводу задержания в Кишинёвском аэропорту председателя Дубоссарского района Молдовы Григория Поличинского.

Источник: Actualitati.md
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«По имеющейся у меня информации, обвинение в адрес Поличинского раздуто и политически ангажировано», — заявил глава государства.

«Правящий режим уже давно использует этот рычаг давления на руководителей местных властей», — считает президент.

При этом к ответственности привлечены далеко не все из тех, кто участвовал в краже миллиарда и совершал другие преступления на государственной службе, отметил он.

«Если у следственных органов имеются серьёзные основания в задержании главы Дубрссарского района, пусть они будут предъявлены общественности», — настаивает президент.

«В противном случае считаю необходимым немедленно освободить Григория Поличинского из-под ареста», — сообщил Игорь Додон.

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