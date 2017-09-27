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12:37 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты «Тополь-М»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

Ролик размещен на официальном YouTube-канале ведомства.

Отмечается, что пуск проводился с целью испытания перспективного боевого оснащения МБР. При этом учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» (Республика Казахстан).

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