Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты «Тополь-М»
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
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Отмечается, что пуск проводился с целью испытания перспективного боевого оснащения МБР. При этом учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» (Республика Казахстан).