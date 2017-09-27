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12:41 (мск), источник: РИА Новости

Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов сообщил, что, скорее всего, в среду подаст заявление об отставке.

Источник: РИА Новости

«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов», — заявил Абдулатипов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В качестве основной причины отставки Абдулатипов назвал возраст.

«Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась», — заявил Абдулатипов.

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