Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов сообщил, что, скорее всего, в среду подаст заявление об отставке.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов сообщил, что, скорее всего, в среду подаст заявление об отставке.
«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше?
«Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась», — заявил Абдулатипов.